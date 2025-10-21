Gata de Gorgos se une al pésame por Vicente Berenguer
El misionero vivía en el municipio desde hacía unos años y era desde 2020 hijo adoptivo de allí
El Ayuntamiento de Gata de Gorgos, y todo su pueblo, se ha unido a las muestras de pésame por la pérdida de su hijo adoptivo Vicente Berenguer Llopis. Ha publicado un comunicado en sus redes sociales:
"Vicente Berenguer nació en Teulada en 1937. Fue un que siempre defendió la educación de niños y jóvenes como uno de los pilares básicos para erradicar la pobreza. Su tarea y su compromiso con las comunidades más vulnerables le hicieron merecedor de premios y nombramientos diversos que han reconocido su valía personal entre ellos, en 2013, recibió la alta distinción de la Generalitat Valenciana y en 2024 fue condecorado con la Orden del Mérito Civil por el Rey Felipe VI.
Desde hace unos años, Vicente Berenguer vivía a Gata considerándose un gater más que supo adaptarse y comprometerse también en nuestro pueblo con la gente, con los más necesidades, ganándose el aprecio y respecto de toda la gente del pueblo. A pesar de todas estas importantes gestas, Vicente Berenguer siempre alardeaba de su gran humildad. Él se ha volcado en la enseñanza, la cultura, la solidaridad y la ayuda humanitaria.
En unos momentos como los actuales, más que nunca necesitamos luz, levantar la mirada y que la sociedad gatera pueda tener un referente como el que nos deja la persona de Vicente Berenguer".
