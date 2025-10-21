Muere el misionero Vicente Berenguer, hijo predilecto de Teulada

Vicente Berenguer Llopis, sacerdote misionero, ha fallecido a los 87 años de edad. Nacido en Teulada, el hijo predilecto de la localidad, estuvo comprometido con las comunidades más vulnerables, especialmente en el reasentamiento de la población de Ressano García.

El Ayuntamiento de Teulada ha decretado luto oficial en reconocimiento "a su extraordinaria trayectoria como misionero y a la profunda huella de humanidad, solidaridad y dedicación que deja en nuestro municipio y en el mundo".

Los días 21 y 22 de octubre las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los actos previstos, "en señal de respecto y duelo". Nacido en Teulada, Berenguer dedicó su vida "a la misión, la educación y la solidaridad en Mozambique", donde residió durante más de cuatro décadas.

Trayectoria y galardones

En 1985 recibió el Diploma de honor por su labor en los primeros diez años de la independencia de Mozambique; en el 2000 fue nombrado Hijo Predilecto de Teulada; en 2002 recibió el Premi 9 d’Octubre a la Solidaritat, Vila de Xàbia; en 2008 el VII Premio Fundación por la Justicia de València; en 2012 la Mención de honor por el reasentamiento de la población en Ressano García (Maputo), la distinción de la Generalitat Valenciana a la Solidaridad y fue nombrado Representante de la Marca España por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Posteriormente, en 2017 fue nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad de València; en 2020 Hijo Adoptivo de Gata de Gorgos y en 2024 le dieron el Premio Vida Teulada Moraira y fue condecorado con la Orden del Mérito Civil por Su Majestad el Rey Felipe VI.

Un ejemplo de compromiso

"El legado de Vicente Berenguer Llopis trasciende fronteras", afirman desde el consistorio. "Su ejemplo de entrega, humildad y compromiso con la justicia social seguirá siendo un orgullo y referente para Teulada Moraira, su pueblo natal".

Desde el Ayuntameinto de Teulada Moraira y su población se unen al dolor de la familia y amigos, además de todas aquellas personas que compartieron con él su vocación al servicio y entrega a los demás.