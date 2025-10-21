Ondara celebrará la tradicional Fira de Fires 2025

Ondara volverá a vivir este mes de noviembre de 2025 su tradicional “Fira de Fires, desde 1690”. Este año se concentrará en dos fines de semana (8-9 y 15-16 de noviembre). Sin embargo, la Feria de Atracciones permanecerá instalada durante tres fines de semana hasta el 23 de noviembre, y el Concurso Canino también se celebrará ese día. Los Espacios Gastronómicos de los Festeros de la Soledad y Cristo 2026 estarán ubicados en la Plaza del Convento. Los miércoles 12 y 19 de noviembre serán los días de los Niños y las Niñas en la Feria de Ondara 2025, con precios reducidos en las atracciones.

Cartel del concurso canino / Ayuntamiento de Ondara

La Feria de Ondara está organizada por el departamento de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Ondara. En la presentación de la Feria 2025 han participado el alcalde de Ondara, José Ramiro; la responsable del departamento de Promoción Económica y Turismo, Raquel Mengual; el Concejal de Asociacionismo, Miguel Gomis; los representantes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ondara ACO, Lorena Fornés y José Mª González; el representante de la Concentración de Vehículos Clásicos, Mario Vives; el de la Asociación de Carreters y Cavallistes, Rafa Cardona; y el del Concurso de Pintura Rápida y presidente de ADAMA, Toni Ortolà. Hay que mencionar que el cartel de la Feria de Ferias 2025 es obra del diseñador local Hugo Giner.

Programación oficial de la Fira de Fires / Ayuntamiento de Ondara

Primer fin de semana

El primer fin de semana de la Feria, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, tendrá lugar la VIII Feria Marina Alta, el Concierto Feria de Ferias (con las actuaciones de la Fúmiga, Ramonets y Abril el sábado 8 en la plaza de toros), y el Concurso de Pintura Rápida el domingo 9 de noviembre.

Cartel del concurso de Pintura Rápida / Ayuntamiento de Ondara

La novedad de este primer fin de semana ferial será el Concierto Fira de Fires, el sábado 8 de noviembre, que promete hacer vibrar la Plaza de toros. La música festiva y reivindicativa de La Fúmiga será el principal reclamo de la jornada musical, que empezará sábado 8 de noviembre a partir de las 17:00 h, y que contará con las actuaciones de Ramonets, con su estilo enérgico y familiar; de la cantante Abril, y del grupo de Alzira, que subirá al escenario para ofrecer un espectáculo cargado de ritmo, emoción y mensaje, fiel a su estilo que mezcla música de banda. Hay que mencionar que las entradas ya están agotadas, con un aforo de 2.500 personas.

Segundo fin de semana

El segundo fin de semana de la Feria 2025, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en el Edificio de Prado, se celebrará la tradicional Feria de Muestras y Compras, en su XXXVIII edición. Un acontecimiento que según el alcalde, José Ramiro, «demuestra la potencialidad comercial y empresarial del pueblo de Ondara». Los negocios y comercios locales y algunos comarcales participarán en esta feria, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ondara, ACO.

Los representantes del ACO, Lorena Fornés y José Mª González, han avanzado que participarán más de 25 comercios, con comercio tradicional, pero este año también con muchas novedades, con nuevos comercios, productos y servicios. Desde el ACO han avanzado que en la Feria tendrán una cesta solidaria, al cumplirse un año de la dana, para colaborar con los comerciantes afectados por la dana de València de 2024. De momento participan 17 comercios asociados, y la Cistella se pondrá en la Feria para que puedan colaborar todas las personas que lo desean.

Cartel del Mercado Medieval / Ayuntamiento de Ondara

Por otro lado, este segundo fin de semana de feria se montará el Mercado Medieval, en los alrededores de Prado y Plaza de toros, y la tradicional Feria de Animales en la Plaza de toros. La feria contará con corrales con todo tipo de animales y expositores de toda la Comunidad Valenciana, y desde la Asociación de Carreters y Cavallistes se dispondrán de carros a mediodía el domingo 16, para llevar a pasear los niños y niñas que lo desean, según ha detallado el representante de la Asociación, Rafa Cardona. Además, se podrá disfrutar de la Exposición de vehículos clásicos, el domingo 16 de noviembre, desde las 9 horas en la Avenida Doctor Fleming, en su 20.ª edición.