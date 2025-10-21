Pego aclara las dudas sobre el PAI de Penya Roja

El Ayuntamiento de Pego ha emitido un comunicado "frente a las publicaciones sobre el PAI de Penya Roja", alegando que no ha aprobado ningún planteamiento respecto a él y que se trata de una aprobación del año 2012.

Durante este verano de 2025, son varios los medios de comunicación digitales que han afirmado que el ayuntamiento de la localidad había aprobado un plan en cuanto a este Planteamiento de Actuación Integrada (PAI).

Laura Castellà, Concejala de Urbanismo, como representante, indica que lo único que ha hecho el consistorio ha sido una modificación no sustancial con la que pretende adaptar la actual normativa a los caminos que estaban ejecutados. "La ley no exige solicitar ningún informe de los que se nombran a las acusaciones publicadas".

Una aprobación de 2012

La concejala también remarca que este tipo de informes "se solicitan cuando se tiene que llevar a cabo la aprobación de un Planteamiento de Actuación Integrada". Eso es lo que se hizo en 2012, el año que se aprobó el PAI de Penya Roja.

"Es eso lo que entendemos con toda esa documentación solicitada cuando el ayuntamiento dio las licencias de obra para que se pudiera edificar lo que allí vemos construido", declara Castellà.

Por último, la concejala, y todo el equipo del gobierno, lamenta que la administración, a veces, funciona con mucha lentitud. "La ley exige que se aplique la ley urbanística que estaba vigente en el momento que se aprobó el PAI, nosotros actuamos según marca la ley".