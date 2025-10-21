El PP de Dénia acusa al ayuntamiento de subir el IBI para recaudar impuestos
La formación azul afirma que "Dénia tiene el gobierno más caro de su historia", mientras que desde el consistorio lo desmienten
El Partido Popular de Dénia ha publicado un vídeo en redes sociales acusando al Ayuntamiento de Dénia, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, de subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 80 euros por vivienda, un 10% más que el año pasado.
"Hoy por hoy, y en las fechas que estamos, todos los ciudadanos han visto como el IBI les ha llegado por sorpresa, aunque sabían que lo habían subido ya", afirma José Antonio Cristóbal, el número 2 del PP de Dénia.
El político añade que el equipo de gobierno "tiene un sistema de trabajo que realmente no es el eficiente bajo ningún concepto: aumenta el presupuesto y lo financian con una subida de impuestos".
"Desde el Partido Popular tenemos claro que esa no es la forma de trabajar, esto es una forma de política pública muy anticuada, hoy en día lo que hay que buscar son dos conceptos: hacer la recaudación, pero los servicios públicos deben ser revisados para que sean lo más eficientes posibles".
El ayuntamiento responde
Ante estas declaraciones, Paco Roselló, Concejal de Hacienda por el PSPV-PSOE, responde que eso es mentira y que "el IBI no ha subido, sigue siendo el mismo". El propio Roselló afirma haber mirado sus recibos del año pasado y de este año y haber comprobado que no hay ningún cambio.
Además, también declara que el Partido Popular de Dénia ha demostrado con su experiencia que sus palabras no son adecuadas, ya que cuando gobernaron en Dénia dejaron "30 millones de euros de deuda en bancos, 5 millones en proveedores y subieron el IBI y el impuesto de residuos un 30% en 2011,2012 y 2013".
