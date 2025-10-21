Primeros finalistas de los Premios Clau de El Verger

El próximo 24 de octubre se celebrará la entrega de premios de los Premios Clau de El Verger. Algunos de sus finalistas ya han sido presentados por el ayuntamiento en sus redes sociales, que optan a ganar los galardones cuyo objetivo es esconocer públicamente el esfuerzo, la innovación y el compromiso de quien contribuye al crecimiento y a la vitalidad del tejido empresarial local.

Según la Concejala de Comercio, Cristinal Escortell, " “los Premios Clave nacen con la voluntad de poner en valor el trabajo de nuestros comercios y empresas, visibilizar las iniciativas más innovadoras y reforzar el comercio de proximidad, que es una pieza clave del futuro de El Verger”.

Primeros finalistas

En la categoría Premio Trayectoria se ha presentado a Óptica Benjamín, que con "décadas de dedicación, profesionalidad y cariño por el pueblo", es un "referente local" que ha cuidado la vista de generaciones. En esta primera edición de los premios, la trayectoria de Benjamín Alimaña es un "ejemplo de constancia, proximidad y compromiso con El Verger".

La óptica lleva abierta desde 1950, por el abuelo de Benjamín, y él cogió el testigo en 1999. "Cada vez que haces un servicio con niños o gente más mayor es emotivo y te reconforta", afirma el propietario.

En la categoría Comercio de Proximidad, L'Aixovar "se ha convertido en un rincón imprescindible del municipio". Desde hace años, Alicia Escortell "apuesta por el comercio de proximidad, cuidando cada detalle y haciendo que cada cliente se vaya con una sonrisa y alguna historia bonita detrás de un producto".

"Desde que abrí el negocio me he sentido muy arropada [...] cuando un cliente necesita algo ya viene a l'Aixovar directamente", explica Alicia Escortell. El ayuntamiento destaca que "su trabajo es un homenaje al comercio tradicional que da vida a nuestras calles".

Por último, en la categoría Premio Empresa Emprendedora encontramos a García Tormos Dental Suite, dirigido por Lucía García. "Con una sonrisa valiente y una mirada puesta en el futuro, Lucía García representa el espíritu emprendedor que hizo crecer El Verger".

"La idea del proyecto nació del hecho de que yo ya era dentista desde hace muchos años y mi hermana empezó a estudiar odontología, por lo que nació la ilusión de montar algo", explica Lucía García. Para el consistorio, su clínica, "combina innovación, proximidad y pasión para ofrecer un servicio de calidad que deja huella en nuestro municipio".

Compromiso por el comercio local

Con esta primera edición, el Ayuntamiento del Verger reafirma su compromiso con el emprendimiento y el desarrollo económico local, impulsando iniciativas que inspiran y fortalecen la comunidad empresarial del municipio.

Estos son los primeros finalistas de una lista de comercios que pretenden mostrar el talento, la trayectoria y la innovación de las empresas y comercios del municipio, así como su contribución al desarrollo económico y social local.