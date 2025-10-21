Visauto celebra la presentación oficial del nuevo Mercedes-Benz CLA en Dénia

El grupo de concesionarios Visauto, con presencia en Gandia, Xàtiva, Dénia, Benissa y Cocentaina, celebró el jueves 16 de octubre, de 19:00 a 21:30 horas, la presentación oficial del nuevo Mercedes-Benz CLA en Els Magazinos (Dénia).

Un evento exclusivo que se enmarca dentro del lanzamiento simultáneo organizado por Mercedes-Benz Iberia en toda la península y que supone uno de los hitos más importantes del año para la marca.

El nuevo Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico representa el inicio de una nueva ofensiva tecnológica / Visauto

El nuevo Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico representa el inicio de una nueva ofensiva tecnológica y de producto para Mercedes-Benz: la más ambiciosa de su historia. Basado en la innovadora plataforma MMA (Mercedes Modular Architecture), este modelo inaugura una nueva generación de vehículos eléctricos compactos, con una autonomía de hasta 790 kilómetros WLTP, un motor eficiente y silencioso, y un diseño que redefine el estilo y la eficiencia de la marca alemana. El interior combina tecnología avanzada, confort y conectividad, con el sistema MBUX y asistentes inteligentes que facilitan la conducción y mejoran la seguridad.

Un lanzamiento muy esperado

Para Visauto, esta presentación supuso un momento muy especial, al formar parte del lanzamiento más esperado del año dentro de la red Mercedes-Benz. Los concesionarios de Visauto Gandia, Xàtiva, Dénia, Benissa y Cocentaina se unieron así a una acción de gran relevancia nacional e internacional, reforzando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio al cliente.

Esta presentación supuso un momento muy especial / Visauto

Durante el evento, los asistentes pudieron descubrir de primera mano el nuevo Mercedes-Benz CLA 250+, conocer sus principales avances tecnológicos, experimentar la potencia de su conducción eléctrica y disfrutar de una velada que combinó diseño, gastronomía y experiencia de marca en un entorno único.