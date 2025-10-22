Alerta amarilla por vientos en la zona del litoral norte

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado a la zona del litoral norte de Alicante, donde se encuentra la Marina Alta, de fuertes rachas de viento, estableciendo alerta amarilla desde las 12:00 hasta las 18:00 del 23 de octubre.

Estas rachas de viento podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora y en algunos ayuntamientos como el de Dénia ya han empezado a avisar a la población para prevenir cualquier incidente.

Alerta amarilla por parte de la AEMET / L-EMV

Medidas de prevención

La Policía Local de Dénia ha prohibido las quemas agrícolas y cualquier tipo de fuego o barbacoa en parques públicos "para prevenir incendios y garantizar la seguridad de todos los vecinos".

Además, ha recomendado evitar quemar restos agrícolas o encender fuego al aire libre, asegurar objetos o mobiliario que puedan ser desplazados por el viento, no estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.