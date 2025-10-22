Alerta amarilla por vientos en la zona del litoral norte
Se prevé que las rachas de viento alcancen los 70 kilómetros por hora
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado a la zona del litoral norte de Alicante, donde se encuentra la Marina Alta, de fuertes rachas de viento, estableciendo alerta amarilla desde las 12:00 hasta las 18:00 del 23 de octubre.
Estas rachas de viento podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora y en algunos ayuntamientos como el de Dénia ya han empezado a avisar a la población para prevenir cualquier incidente.
Medidas de prevención
La Policía Local de Dénia ha prohibido las quemas agrícolas y cualquier tipo de fuego o barbacoa en parques públicos "para prevenir incendios y garantizar la seguridad de todos los vecinos".
Además, ha recomendado evitar quemar restos agrícolas o encender fuego al aire libre, asegurar objetos o mobiliario que puedan ser desplazados por el viento, no estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
