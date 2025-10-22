Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta amarilla por vientos en la zona del litoral norte

Se prevé que las rachas de viento alcancen los 70 kilómetros por hora

Imagen de archivo de viento en la Comunitat Valenciana

Imagen de archivo de viento en la Comunitat Valenciana / Agustí Perales Iborra

Mapi Casabán

Dénia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado a la zona del litoral norte de Alicante, donde se encuentra la Marina Alta, de fuertes rachas de viento, estableciendo alerta amarilla desde las 12:00 hasta las 18:00 del 23 de octubre.

Estas rachas de viento podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora y en algunos ayuntamientos como el de Dénia ya han empezado a avisar a la población para prevenir cualquier incidente.

Alerta amarilla por parte de la AEMET

Alerta amarilla por parte de la AEMET / L-EMV

Medidas de prevención

La Policía Local de Dénia ha prohibido las quemas agrícolas y cualquier tipo de fuego o barbacoa en parques públicos "para prevenir incendios y garantizar la seguridad de todos los vecinos".

Además, ha recomendado evitar quemar restos agrícolas o encender fuego al aire libre, asegurar objetos o mobiliario que puedan ser desplazados por el viento, no estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

