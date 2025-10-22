Dos boxes de la UCI del Hospital de Dénia siguen cerrados casi un mes después de las lluvias

Carles Esteve, diputado de Compromís y portavoz de Sanidad en Les Corts, ha denunciado la situación crítica que sufre el Hospital de Dénia, donde dos boxes de la UCI siguen cerrados desde hace tres semanas a causa de los desperfectos provocados allí por las lluvias del pasado 29 de septiembre.

Esteve ha señalado que esta situación es “consecuencia del abandono continuado del gobierno del PP, que no ha hecho las actuaciones necesarias para solucionar los graves problemas estructurales del hospital después de que en febrero de 2024 culminara el proceso de reversión a la gestión pública iniciado por el Consell del Botànic”.

Desde el Ayuntamiento de Dénia, Rafa Carrió, Concejal de Salud Pública, comulgan con las declaraciones del diputado y afirman que "los últimos años que el hospital ha sido llevado por Ribera Salud no se ha hecho el mantenimiento que tocaba, y ahora tampoco".

Uno de los boxes de la UCI / L-EMV

"Ya está bien de abandonar la salud de la gente"

Casi un mes después del episodio de lluvias torrenciales, “el Consell del PP continua sin tomar cartas en el asunto, demostrando una gestión peor aún que cuando el hospital estaba privatizado en manos de Ribera Salud. Y es que estamos hablando de servicios tan importantes dentro de un hospital como son las UCIs. Ya está bien de abandonar la salud de la gente de la comarca en manos de una gestión absolutamente vergonzosa”, declara Esteve.

Compromís exige a la Conselleria de Sanidad que actúe de manera urgente para abordar las deficiencias estructurales del hospital, que han sido "ignoradas durante los 15 años de gestión privada por parte de Ribera Salud" y que ahora "persisten bajo la gestión pública en manos del PP". En el consistorio de Dénia afirman que "estos problemas se están arreglando, sobre todo por lo que al techo respecta, pero que la conselleria lleva un año sin solucionar los problemas de infraestructura del hospital".

“Es inaceptable la desastrosa situación de ese hospital cada vez que llueve, con su inacción el gobierno de Mazón continúa abandonando a los pacientes y a los profesionales sanitarios, sin ningún plan para modernizar ni mejorar el hospital”, ha concluido Esteve.