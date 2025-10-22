Calp cierra definitivamente los lavabos de dos parques
Debido a los daños causados por los usuarios, el consistorio ha tomado la decisión de eliminar estas instalaciones
El Ayuntamiento de Calp ha tomado la decisión de cerrar de forma definitiva los baños públicos del Parque de Carrofers y del Parque de la Creativitat. Esto se debe a los reiterados actos vándalicos que los lavabos han sufrido por parte de los usuarios y que suman más de 10.000 euros en daños.
Ambos aseos situados en parques públicos se han visto con puertas arrancadas, sanitarios rotos y accesorios adaptados para personas con discapacidad destrozados son solo algunos ejemplos de los desperfectos sufridos, pese a la existencia de cámaras de vigilancia.
El consistorio afirma que "esta decisión responde a una situación insostenible de deterioro continuado y falta de respeto hacia el mobiliario urbano, que perjudica al conjunto de la ciudadanía".
