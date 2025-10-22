Calp cierra definitivamente los lavabos de dos parques

El Ayuntamiento de Calp ha tomado la decisión de cerrar de forma definitiva los baños públicos del Parque de Carrofers y del Parque de la Creativitat. Esto se debe a los reiterados actos vándalicos que los lavabos han sufrido por parte de los usuarios y que suman más de 10.000 euros en daños.

Ambos aseos situados en parques públicos se han visto con puertas arrancadas, sanitarios rotos y accesorios adaptados para personas con discapacidad destrozados son solo algunos ejemplos de los desperfectos sufridos, pese a la existencia de cámaras de vigilancia.

El consistorio afirma que "esta decisión responde a una situación insostenible de deterioro continuado y falta de respeto hacia el mobiliario urbano, que perjudica al conjunto de la ciudadanía".