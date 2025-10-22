Dénia revalida su compromiso con las políticas alimentarias sostenibles en el Foro Global del Pacto de Milán

La ciudad de Dénia ha revalidado su compromiso con una alimentación sostenible en el Foro Global del Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (MUFPP), que se ha celebrado hace unos días en la ciudad del norte de Italia.

Dénia, representada por su alcalde, Vicent Grimalt, ha sido una de las 130 ciudades del mundo representadas en un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias que tienen que permitir trazar estrategias para hacer frente a nuevos retos relacionados con el cambio climático, las desigualdades sociales, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

La declaración del MUFPP, que ha reunido más de 500 delegados, reconoce el acceso a una alimentación adecuada, saludable y segura como un derecho humano fundamental, que se tiene que garantizar en todas las circunstancias.

Representantes de las 130 ciudades participantes en el Fórum / DANIELE MASCOLO

Compromiso por promover seguridad alimentaria

“Reiteramos que el hambre nunca puede utilizarse como arma”, indica el documento final, donde se anuncia la aprobación de un nuevo marco de actuación y seguimiento para integrar mejor la mitigación y la adaptación al cambio climático en las políticas alimentarias urbanas. Las ciudades firmantes se comprometen a fortalecer y ampliar los programas de comidas escolares como una vía eficaz para promover la seguridad alimentaria, la inclusión social y el bienestar infantil, así como a invertir en personas, infraestructuras y organizaciones para mejorar las competencias de los equipos de políticas alimentarias urbanas.

Los participantes en el foro conocieron las experiencias de buenas prácticas implementadas por algunas ciudades, relacionadas con el apoyo a la agricultura y las variedades locales, la reducción del volumen de residuos o el funcionamiento de comedores escolares que trabajan el producto local, tienen un equipo de nutricionistas y practican políticas de reducción del plástico, por ejemplo.

Durante los cinco días, además de las sesiones de diálogo y presentación de experiencias, se han organizado también visitas de campo por la ciudad para conocer ejemplos concretos de la aplicación de políticas alimentarias urbanas, como por ejemplo a un mercado mayorista o en un centro de cocina que prepara borde 8.000 comidas diarias para escuelas y servicios públicos.

La delegación de Dénia, integrada por el alcalde y el técnico de Relaciones Internacionales Enric Gil, visitó una antigua masía del siglo XVII reconvertida en un innovador centro urbano dedicado a las prácticas sostenibles, la cultura gastronómica local y la participación ciudadana. En Cascina Cuccagna, situada en el corazón de Milà y ejemplo de colaboración pública-privada, se desenrollan iniciativas relacionadas con la inclusión social, la educación, las dietas saludables, la prevención del derroche alimentario, la economía circular, el espaldarazo a los productos locales, la participación ciudadana y la concienciación medioambiental.