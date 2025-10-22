Éxito en la I Muestra de Proyectos Turísticos centrada en el Museo Abierto de Senija

Senija acogió el pasado martes, 21 de octubre, la Iª Muestra de Proyectos Turísticos, una jornada centrada en el Museo Abierto en Senija (MOS), que reunió a empresas y profesionales del sector turístico de la Marina Alta con el objetivo de dar a conocer este singular proyecto artístico y fomentar la cooperación dentro del tejido turístico comarcal.

La iniciativa nació del trabajo conjunto entre la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana, la Tourist Info de la Mancomunidad Vall de Pop y el Ayuntamiento de Senija, a raíz de la grabación del vídeo promocional de Senija realizado por la Conselleria de Turismo. Durante aquella colaboración surgió la necesidad de promocionar el MOS entre alojamientos y empresarios turísticos de los pueblos vecinos, con el fin de mejorar la visibilidad de esta propuesta cultural única.

A esta acción se sumaron posteriormente Pasaporte Marina Alta de CREAMA y Pacto'MA y los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) del convenio FVMP-LABORA, con el objetivo de ampliar la difusión a más municipios y reforzar el impacto comarcal.

Una jornada de descubrimiento y cooperación

La jornada comenzó a las 9.30 horas ante las puertas del Ayuntamiento de Senija, donde la alcaldesa, Pepa Argudo, dio la bienvenida a los asistentes y ofreció material informativo y merchandising del MOS.

Acto seguido, el grupo realizó una visita guiada por el Museo Abierto a Senija, conducida por Josep Ivars, quien, junto con la alcaldesa, explicó las diferentes pinturas murales que conforman el recorrido artístico y compartió detalles sobre la historia y el patrimonio local del municipio.

Posteriormente, los participantes se desplazaron al Bar La Creu, donde se proyectó el vídeo promocional de la Conselleria de Turismo sobre Senija, y el técnico del proyecto Pasaporte Marina Alta —una iniciativa de CREAMA y PACTE'MA, subvencionada por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dentro del programa AVALEM TERRITORI de la Generalitat Valenciana— explicó el propósito de esta nueva línea de jornadas.

Según señaló el técnico, estas acciones están dirigidas a empresarios y profesionales del sector turístico, con el objetivo de que actúen como los mejores embajadores de la comarca, especialmente de los municipios mendocinos y rurales que cuentan con menos visibilidad a nivel internacional.

«La intención no es atraer más gente, sino que aquellos que ya visitan la Marina Alta descubran también estos pueblos, su cultura y su autenticidad. Y en eso, nuestros empresarios tienen un papel clave», destacó.

La jornada continuó con un desayuno y degustación del tradicional balón de puchero de Senija, un plato típico muy presente en la gastronomía local. Este momento sirvió también como espacio de networking, en el que los participantes pudieron compartir experiencias y establecer contactos entre las diferentes empresas turísticas asistentes.

Para finalizar, los AEDL del convenio FVMP-LABORA presentaron diversas subvenciones y ayudas de interés para el sector turístico, orientadas a impulsar la innovación, la digitalización y la sostenibilidad empresarial.

El encuentro concluyó en un ambiente cordial y con una visión compartida: Senija es un destino con alma, que merece ser visitado, recomendado y vivido. Desde Pasaporte Marina Alta y la Mancomunidad Vall de Pop ya se está trabajando para repetir esta muestra en otros municipios de la comarca, con la finalidad de potenciar los proyectos turísticos emblemáticos de cada localidad, especialmente de los entornos rurales.

El MOS se celebra este fin de semana

Coincidiendo con esta iniciativa, Senija se prepara para acoger, del 24 al 26 de octubre, el Museo Abierto en Senija 2025, un evento que transforma al municipio en un gran museo al aire libre con actividades culturales, exposiciones, música y arte.

El programa incluye visitas guiadas, talleres infantiles, actuaciones de arte con arena (Sand Art) y el estreno de una nueva pintura mural dedicada al otoño y a la naturaleza local. El MOS se ha consolidado como un referente de arte público en la Marina Alta y una cita imprescindible para aquellos que buscan experiencias culturales auténticas y sostenibles.