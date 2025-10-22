Ondara abre el plazo para solicitar ayudas de vivienda y escuelas deportivas

El Ayuntamiento de Ondara ha informado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 201 de 22 de octubre de 2025 el extracto de la convocatoria para ayudas económicas familiares destinadas a personas con nivel de renta baja para los gastos relacionados con la vivienda como el IBI o la tasa de residuos y para los gastos de las escuelas deportivas municipales.

Presentación de la solicitud

El plazo para solicitar estas ayudas es del 23 de octubre al 12 de noviembre de 2025, es decir, 15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación.

Para presentar la solicitud se podrá hacer de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ondara, o de forma presencial, en la Oficina de Atención Ciudadana.

Cuantía de las ayudas

Para los gastos de la vivienda se darán hasta 200 euros por unidad familiar (170 euros por el IBI y 30 euros por la tasa de residuos) y por los gastos de las escuelas deportivas se darán 50 euros por cada menor inscrito, con posibilidad de ambpliación a 100 euros si hay presupuesto.

El importe total de la convocatoria es de 40.000 euros, que van a cargo del presupuesto municipal.

Quién puede acceder

Las personas beneficiarias de estas ayudas serán personas físicas empadronadas en Ondara que cumplan con los requisitos de renta y no estén inscritas en qualquier otra causa de prohibición de acuerdo con la Ley general de Subvenciones.

El límite de la renta familiar es de 8.400 euros (IMPREM 2024). En caso de familias de uno a dos miembros será de 25.100 euros anuales (IMPREM X3); en caso de familias de tres a cuatro miembros será de hasta 29.400 euros anuales (IMPREM X3,5); de cinco miembros o más de hasta 33.600 euros anuales (IPREM X4) y en familias monoparentales o numerosas será de hasta 37.800 euros anuales (IMPREM X4,5)