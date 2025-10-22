Parcent presenta sus jornadas para aprender sobre cultivo ecológico

El Ayuntamiento de Parcent ha organizado un ciclo formativo sobre el almendro y el olivo en cultivo ecológico, que tendrá lugar el 23, 27 y 30 de octubre en el edificio La Musical. El consistorio afirma que se aprenderá sobre las variedades, técnicas y diseño de plantaciones, las plagas y enfermedades en producción ecológica y la normativa y certificación en producción ecológica.

Para asistir se necesitará inscripción previa, que se puede realizar a través de la web del Portal Agrario de la Generalitat Valenciana.

Cartel oficial del curso / Ayuntamiento de Parcent

Programación de las jornadas

El 23 de octubre de 16:30 a 19:00 Sergio Paz Compañ, Técnico S.T.T. de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ramaderia y Pesca impartirá unas generalidades sobre el cultivo del olivo, así como sus variedades, técnicas culturales y diseño de plantación.

El 27 de octubre, también de 16:30 a 19:00, Sergio Paz volverá, pero esta vez para hablar del cultivo del almendro, sus variedades, diseño, recolección, comercialización, etc.

El 30 de octubre, de 16:30 a 19:00, Francisco Cuenca Montagud, Técnico de la EFA de Carcaixent compartirá sus conocimientos sobre plagas y enfermedades del almendro y el olivo, además de control en la producción agraria ecológica.

De 19:00 a 20:30, Eva Maria Ruiz López, Técnica CAECV, hablará sobre la normativa y proceso de certificación en producción ecológica.