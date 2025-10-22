Parcent presenta sus jornadas para aprender sobre cultivo ecológico
En octubre se realizará un ciclo formativo gratuito para agricultoras y agricultores que apuestan por el secano sostenible
El Ayuntamiento de Parcent ha organizado un ciclo formativo sobre el almendro y el olivo en cultivo ecológico, que tendrá lugar el 23, 27 y 30 de octubre en el edificio La Musical. El consistorio afirma que se aprenderá sobre las variedades, técnicas y diseño de plantaciones, las plagas y enfermedades en producción ecológica y la normativa y certificación en producción ecológica.
Para asistir se necesitará inscripción previa, que se puede realizar a través de la web del Portal Agrario de la Generalitat Valenciana.
Programación de las jornadas
El 23 de octubre de 16:30 a 19:00 Sergio Paz Compañ, Técnico S.T.T. de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ramaderia y Pesca impartirá unas generalidades sobre el cultivo del olivo, así como sus variedades, técnicas culturales y diseño de plantación.
El 27 de octubre, también de 16:30 a 19:00, Sergio Paz volverá, pero esta vez para hablar del cultivo del almendro, sus variedades, diseño, recolección, comercialización, etc.
El 30 de octubre, de 16:30 a 19:00, Francisco Cuenca Montagud, Técnico de la EFA de Carcaixent compartirá sus conocimientos sobre plagas y enfermedades del almendro y el olivo, además de control en la producción agraria ecológica.
De 19:00 a 20:30, Eva Maria Ruiz López, Técnica CAECV, hablará sobre la normativa y proceso de certificación en producción ecológica.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- Seis heridos, algunos graves, en un accidente múltiple en la variante de la N-332 en Benissa
- A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad