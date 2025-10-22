Se presenta en Xàbia el Festival Internacional de Fotografía Española e Iberoamericana Ojos Rojos

La Sala de Juntas del Ayuntamiento de Xàbia ha albergado la rueda de prensa de presentación de la VII edición del Festival Internacional de Fotografía Española e Iberoamericana Ojos Rojos, que se celebrará del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2025 en las localidades de Xàbia y Dénia.

En el acto han participado la concejal de Cultura, Mavi Pérez, los directores del Festival, Mili Sánchez y Mike Steel, la fotógrafa Susana Galbis, y Cristina de María Tomé, responsable de comunicación.

Durante la rueda de prensa, los directores han detallado la programación de esta nueva edición, que contará con Brasil como país invitado y reunirá una destacada selección de exposiciones, proyecciones y actividades en torno a la fotografía. Mike Steel presentó las exposiciones que se inaugurarán en Xàbia, entre ellas las que se celebrarán en el nuevo espacio expositivo PFZ Gallery, que este año se incorpora al festival, mientras que Mili Sánchez explicó la programación prevista en Dénia, junto con las actividades que acompañarán al festival.

Rueda de prensa del festival "Ojos Rojos" / Ayuntamiento de Xàbia

Presentaciones en el festival

Asimismo, se anunció que este año, dentro del Rally Fotográfico organizado por la Agrupación Fotográfica de Xàbia (AFX), se proyectará en el Cine Jayan de Xàbia el documental Yo la que fui, dirigido por Constanza Niscovolos y con guion de Constanza Niscovolos y Elizabeth Wendling, sobre la vida y obra de la reconocida fotógrafa argentina Adriana Lestido. Esta proyección, realizada en colaboración entre AFX y el Festival Ojos Rojos, supone el estreno en primicia en Europa de este documental.

Por su parte, Susana Galbis presentó su exposición Cuando duermen las tortugas, que podrá visitarse en Ca Lambert (Xàbia) a partir del 24 de octubre, subrayando la importancia de espacios como Ojos Rojos para dar visibilidad a proyectos personales y comprometidos.

La concejal de Cultura, Mavi Pérez, destacó la relevancia del festival y su impacto cultural en el municipio: “Ojos Rojos no solo sitúa a Xàbia en el mapa de la fotografía internacional, sino que también crea comunidad, impulsa la reflexión y acerca la fotografía a todos los públicos.”