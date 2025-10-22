Transportes inicia los trabajos de mejora de la N-332 entre Pego y Oliva

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando en las obras para sustituir y mejorar los accesos en la carretera N-332, entre los km 206,5 y 209, en el término municipal de Oliva, en la provincia de Valencia, que cuentan con un presupuesto de 8,3 millones de euros (IVA incluido).

Estos trabajos tienen como objetivo mejorar el control de los accesos a la N-332 en el tramo mencionado, mediante actuaciones que supondrán una mejora significativa de la seguridad vial a lo largo de 2,5 km de la carretera.

Hasta ahora, los trabajos se han dedicado a las reposiciones de servicios afectados, una fase previa fundamental para reubicar las instalaciones que atraviesan la zona de actuación.

A partir del 22 de octubre, las labores entrarán en una nueva fase más visible, con trabajos de demoliciones, despejes y desbroces de vegetación, además de continuar con las reposiciones de servicios afectados. Esta etapa preparará el terreno para las obras principales del nuevo enlace y los caminos de servicio.

Croquis de la actuación / Ministerio de Transportes

Descripción de la actuación

Las obras consistirán en la supresión de la intersección existente con la carretera CV-678, que da acceso a la localidad de Pego, y la construcción de un nuevo enlace con dos glorietas que ordenará el tráfico de forma más segura y eficiente.

Además, se eliminarán numerosos accesos directos existentes desde propiedades colindantes mediante la ejecución de caminos laterales de servicio en ambos márgenes, con una longitud total de 4,5 km, que canalizarán este tráfico hacia el nuevo enlace.

En estos primeros meses de trabajo las afectaciones al tráfico serán mínimas, limitándose a la colocación de conos en los arcenes, ya que los trabajos se desarrollarán sin ocupar la calzada. A pesar de ello, se ruega la máxima prudencia al circular por la zona y atender a la señalización de las obras.

Esta actuación se suma al compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por mejorar la carretera N-332 en la provincia de Valencia, que se menciona en el último contrato de conservación licitado por 31 millones de euros y que también incluye actuaciones específicas entre las localidades de Oliva y Sueca