El Verger sigue presentando a los finalistas de los Premios Clau

El próximo 24 de octubre se celebrará la entrega de premios de los Premios Clau de El Verger. Algunos de sus finalistas ya han sido presentados por el ayuntamiento en sus redes sociales, que optan a ganar los galardones cuyo objetivo es reconocer públicamente el esfuerzo, la innovación y el compromiso de quien contribuye al crecimiento y a la vitalidad del tejido empresarial local.

Según la Concejala de Comercio, Cristinal Escortell, " “los Premios Clave nacen con la voluntad de poner en valor el trabajo de nuestros comercios y empresas, visibilizar las iniciativas más innovadoras y reforzar el comercio de proximidad, que es una pieza clave del futuro de El Verger”.

El pasado lunes, 20 de octubre, ya se presentaron los tres primeros finalistas, de tres categorías diferentes: Óptima Benjamín, L'Aixovar y García Tormo Dental. Ahora, el ayuntamiento ha presentado a tres más.

Siguientes tres finalistas

En la categoría Premio Trayectoria de esta primera edición se ha presentado Forn i Pastisseria Medina. "Con olor a horno acabado de hacer y sabor a tradición, Merche Medina ha endulzado la vida de El verger durante décadas", afirma el consistorio.

Para el jurado este establecimiento es más que un negocio, es "un punto de encuentro, un trozo de historia y una muestra viva de como la constancia y el amor por lo que haces deja huella".

En la categoría de Premio Empresa Emprendedora, L'Ambigú, de Juan José Pérez, es un espacio donde la gastronomía se vive con alma e innovación.

El ayuntamiento destaca que "su espíritu emprendedor y la manera de reinventar la cocina local lo hacen merecedor de ser finalista en esta primera edición de los Premios Clau".

Por último, en la categoría Premio Comercio de Proximidad, Júlia Mas, con Atmosfèra Sport, aspira a ganar este galardón.

"Con energía, constancia y mucha pasión por lo que hace, Júlia Medina ha sabido dar vida a Atmosfèra Sport, un comercio que apuesta por el trato cercano, la calidad y el espíritu que caracteriza El Verger", destaca el consistorio.

Añade que su compromiso con el comercio de proximidad y con la comunidad le convierte en finalista, y el ser una muestra de vitalidad del pueblo.

Compromiso por el comercio local

Con esta primera edición, el Ayuntamiento del Verger reafirma su compromiso con el emprendimiento y el desarrollo económico local, impulsando iniciativas que inspiran y fortalecen la comunidad empresarial del municipio.

Todavía queda presentar a más finalistas cuyos comercios que pretenden mostrar el talento, la trayectoria y la innovación de las empresas y comercios del municipio, así como su contribución al desarrollo económico y social local.