We Through The Wall inaugura su sede en Dénia
La organización internacional ha elegido la ciudad alicantina como nueva sede en España
El próximo viernes 24 de octubre a las 19:00 h, la organización internacional We Through The Wall celebrará en Dénia el evento de inauguración de su nueva sede en España.
Será una velada abierta al público, aunque con aforo limitado, en la que participarán miembros de la organización provenientes de 12 nacionalidades diferentes. La cita busca rendir tributo a la tierra que acoge este nuevo comienzo, compartiendo con la comunidad dianense una experiencia cultural y artística única.
El programa de la noche incluirá la presentación del tráiler del documental "Montgó, Castell i Mar", junto con lecturas de poesía, música en vivo y un catering especial para todos los asistentes.
Expansión con España como elección
Con sede legal en República Dominicana y ahora también en España, We Through The Wall es una ONG internacional dedicada a tender puentes allí donde existen muros —físicos, sociales, culturales o naturales— a través del arte, la investigación, la educación y el trabajo comunitario en distintas partes del mundo.
La inauguración en Dénia representa un paso importante en la expansión de su labor, conectando a la ciudad con una red global de voluntarios y proyectos de impacto social en más de 8 países.
