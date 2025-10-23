Abre el plazo de ayudas para la vivienda en Dénia

El plazo para solicitar la ayuda económica familiar para gastos relacionados con la vivienda habitual, dirigida a personas con bajo nivel de renta, se abre el lunes 27 de octubre y finalizará el 7 de noviembre de 2025. El importe de la ayuda económica será de 130 euros para cada unidad familiar, concediéndose una única ayuda por vivienda. El Ayuntamiento de Dénia prevé en el presupuesto municipal de 2025 un crédito de 12.000 euros para estas ayudas.

Pueden ser beneficiarias las personas físicas propietarias de una vivienda habitual que estén empadronadas en el domicilio para el cual se solicita la ayuda y sean titulares del recibo del IBI. Las personas solicitantes no podrán ser titulares catastrales de ninguno otro inmueble urbano en todo el territorio nacional, exceptuando el garaje y/o trastero de la vivienda habitual. Así mismo, el valor máximo catastral de su domicilio habitual será de 33.400 euros.

Cómo solicitarlo

El modelo de solicitud y las bases de la convocatoria se pueden encontrar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Dénia o recogerse presencialmente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (pl. Constitución, 10) y en el departamento de Bienestar Social (pl. Archiduque Carlos, 3).

Del 27 de octubre al 7 de noviembre, las personas interesadas tendrán que presentar su solicitud a través de la sede electrónica del ayuntamiento o, presencialmente, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía con cita previa, que hay que pedir en este enlace . Cada titular presentará una única solicitud.

Una vez concluido el plazo, se revisarán todas las solicitudes aprobadas y se confeccionará la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas, que estará a disposición del público interesado en el tablón de anuncios municipal y también al departamento de Bienestar Social. Se abrirá un plazo de presentación de enmiendas o alegaciones después del cual se aprobará definitivamente la concesión de las ayudas.