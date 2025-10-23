El Ayuntamiento de Teulada adquiere el solar para la construcción de viviendas
Este proyecto está enmarcado en el Plan VIVE de la Generalitat Valenciana
El Ayuntamiento de Teulada da un paso decisivo en materia de vivienda pública con la adquisición de un solar destinado a la construcción de nuevas viviendas en el municipio. Viviendas que se construirán gracias al Plan VIVE de la Generalitat Valenciana, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Con esta reciente adquisición del solar, el Ayuntamiento de Teulada cumple con uno de los compromisos más importantes: hacer realidad la construcción de viviendas asequibles y accesibles para los vecinos de Teulada Moraira. Y lo hace también cumpliendo una demanda histórica con el fin de asegurar un derecho fundamental que recoge la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
Un año después de su aprobación
Cabe recordar que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 15 de mayo de 2024, aprobó la adhesión al Convenio Marco de Colaboración, firmado el 2 de abril de 2024 entre la Generalitat Valenciana y la FVMP, para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública en suelo de las administraciones locales mediante la colaboración público-privada.
Respecto a las viviendas, según recoge el Plan VIVE, las viviendas de protección pública de régimen general tendrán una superficie útil máxima de 90 m² (con un máximo del 4% del total de viviendas que podrá alcanzar los 120 m²) y las viviendas de protección pública de régimen especial para jóvenes, destinadas a jóvenes hasta 35 años y familias monoparentales, tendrán una superficie útil máxima de 60 m².
El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha subrayado la importancia de este logro: “Hoy vemos hecha realidad, tan solo un año después de haber solicitado el inicio del trámite, una prioridad para este gobierno local y una demanda histórica de nuestros vecinos, sobre todo los jóvenes. Con la adquisición del solar, damos un paso más en materia de vivienda, un problema grave en nuestra sociedad”.
Ayuda a los vecinos de la localidad
Además, ha añadido que “somos conscientes de que nuestra función como cargos públicos no es más que facilitar y mejorar la vida de las personas. En nuestro caso, la vida de nuestros vecinos de Teulada Moraira. Poder ayudar a mi gente es un orgullo para mí como alcalde”.
Por último, el primer edil ha destacado que “seguimos trabajando para que Teulada Moraira sea el mejor lugar donde vivir. No hay nada más bonito que poder desarrollar nuestra vida en el lugar que nos ha visto crecer. Algo que ahora, gracias a esta acción, será más fácil”.
