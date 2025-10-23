El C.A. Baleària Diànium viaja a Nerja para el Campeonato de España Sub14
El equipo de atletismo, en sus modalidades masculina y femenina, estuvo dos jornadas en la ciudad malagueña para mostrar todo su valor
El pasado fin de semana, 18 y 19 de octubre, los equipos masculino y femenino del E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium participaron en el Campeonato de España Sub14 por equipos disputado en la pista de atletismo de Nerja, en Andalucía.
El equipo masculino obtuvo una "muy buena" 25ª posición, mientras que el femenino consiguió la 30ª.
Compitieron en equipos de 8 atletas y durante las dos jornadas que duró el campeonato, estos tuvieron que realizar una cursa (80m, 80m vallas, 1000m o 2000m marcha) y un concurso eligiendo entre salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de jabalina o lanzamiento de peso. Cinco de los atletas formaron el equipo de relevos 5x80m.
Actividades por jornadas
En la jornada del sábado por la tarde, el equipo femenino realizó las carreras y el masculino los concursos y el relevo y el domingo los turnos cambiaron y fueron los chicos los que realizaron las carreras y las chicas los concursos y el relevo.
Cada resultado de los atletas equivalía a una puntuación en función de su posición (60 puntos para el primero clasificado, 59 para el segundo y así hasta 1 punto para el 60.º clasificado), puesto que a cada prueba participaban 60 atletas, 2 atletas de cada uno de los 30 clubes clasificados de toda la geografía española.
Cada uno de los atletas lo dio todo en sus pruebas, y en todo momento estuvieron acompañados de sus entrenadores Aina Fornés, Damià Puigcerver y Érika Miralles. Además, la mayoría de los atletas son de primer año de la categoría, así que les espera un año con muchas alegrías para los equipos Sub14.
Desde el club han querido dar las gracias a las familias de los atletas, que fueron "una afición fantástica para los equipos". Esta competición supone una gran experiencia de aprendizaje y unión entre iguales.
