Calp reedita el Bono Baby

Hasta el 10 de noviembre está abierto el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas Bono Baby 2025. Se trata de ayudas de hasta 500€ destinadas a la adquisición de productos infantiles de primera necesidad, puericultura, ropa, farmacia y parafarmacia, alimentación infantil, etc. adquiridos en el comercio local.

Cartel oficial del Bono Baby 2025 / Ayuntamiento de Calp

Esta convocatoria está dirigida a las familias con menores nacidos o adoptados con edades entre 0 a 3 años que al menos tengan un progenitor empadronado en Calp en los últimos 5 años, además la persona que lo solicite debe encontrarse en alguna de estas situaciones: Situación de desempleo, expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), ingresos de la unidad familiar por debajo de 4 veces el IPREM, familia numerosa de categoría general, o con familia monoparental con menor a cargo, o con discapacidad hasta el 33% de alguno de sus miembros, o víctimas de violencia de género, o jóvenes menores de 30 años; los ingresos de la unidad familiar deberán estar por debajo de 4,5 veces el IPREM, personas con discapacidad superior al 33%, con familia numerosa de categoría especial, los ingresos de la unidad familiar deberán estar por debajo de 5 veces el IPREM.

Gastos permitidos bajo el bono

Los gastos subvencionables son productos de higiene, farmacéuticos, ropa, artículos complementarios y otros de la misma naturaleza destinados al menor. Las ayudas además están directamente vinculadas la promoción y dinamización del comercio local de proximidad al poder ser utilizadas exclusivamente en los comercios que tengan licencia de apertura en el municipio de Calp. Estas ayudas cumplen un doble objetivo: por un lado, apoyar a las familias en los gastos relacionados de los primeros años, y por otro, fomentar el consumo en el comercio local.

Para poder optar a estas ayudas los padres deberán aportar las facturas de los productos adquiridos desde la fecha de nacimiento y/o adopción hasta la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. Las ayudas puedes solicitarse en sede electrónica o presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano.