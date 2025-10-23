"Dénia, Ciutat del Pensament" analiza la gastronomía desde un punto de vista químico, antropológico e histórico
Paloma Lizondo, doctora en Química, y Almudena Villegas, doctora en Historia, serán las ponentes de esta jornada
El ciclo "Dénia, Ciutat del Pensament" celebra hoy la última sesión del mes de octubre con una jornada dedicada a la gastronomía. Expertas del campos científico e histórico abordarán a lo largo del día la gastronomía desde varios prismas.
Como Ciudad Creativa, Dénia participó la semana pasada en el Foro Global del Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas, comprometiéndose con las otras 130 ciudades del mundo allá representadas con la alimentación sostenible.
Y ese compromiso, ha indicado Grimalt, "implica hacer frente a nuevos retos relacionados con el cambio climático, las desigualdades sociales, los conflictos y la inseguridad alimentaria, foros de debate, conocimiento y reflexión como este son más necesarios que nunca”.
Química y cocina
A continuación, la doctora en Química Paloma Lizondo ha basado su ponencia de la mañana en la relación entre la química y la cocina, explicando con ejemplos fáciles de entender que cualquier acción en la cocina es un suceder de procesos químicos. La científica ha hablado también de los aromas y los sabores desde un punto de vista orgánico y no ha faltado una explicación sobre la bioluminiscencia en la gastronomía y su máximo exponente, el chef Ángel León.
La ponencia ha tenido una parte práctica en que las personas asistentes, que frotaban el centenar, han participado en un experimento con arroz sin imaginar el que las reacciones químicas pueden hacer en su aspecto.
El papel de la alimentación en el ser humano
La jornada de gastronomía continúa esta tarde, a las 17.30 horas, con la charla de una auténtica experta en la evolución del ser humano, la doctora en Historia, profesora de la Universitat Rovira i Virgili y miembro del equipo de excavación e investigación de Atapuerca desde 1996, Marina Lozano.
La doctora Lozano ha sido invitada a participar en representación de Burgos, Ciudad Creativa de la Gastronomía de Burgos y suyo del Museo de la Evolución Humana. Su ponencia se basará en el papel de la alimentación en la evolución del ser humano, un campo que conoce bien puesto que su tarea investigadora está centrada en la bioarqueología.
Cerrará la jornada la intervención de Almudena Villegas, historiadora, escritora, miembro de la Real Academia de la Gastronomía y comunicadora, que basará su ponencia en la amenaza de la alimentación (cuando comer se convirtió en un problema). Será a las 19 horas.
