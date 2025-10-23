Dénia, presente en un evento gastronómico en la ciudad de Porto

El 21 de octubre, Dénia tuvo la oportunidad de acercar su gastronomía al pueblo portugués gracias al evento organizado por Saborea España y Turespaña en Porto. La ciudad alicantina brilló con la propuesta del cocinero Carlos García, del restaurante Dexcaro & Osadía Dénia, para representar su gastronomía.

El consistorio afirma que "Dénia no es solo un destino costero encantador: ha sido reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO" y que "figura entre los pueblos costeros más gourmet de España según la Guía Michelin". Estos puntos son los que quisieron transmitir a los agentes del sector turístico y prensa especializada que asistió al evento.

Carlos García, cocinero del restaurante Dexcaro & Osadía Dénia / Ayuntamiento de Dénia

Apuesta por el turismo gastronómico

Saborea España junto Turespaña (Oficina Española de Turismo en Portugal), fue el encargado de presentar este evento en la sala "El Patio", del espacio WOW, en Vila Nova de Gaia (Porto).

Este encuentro fue conducido por el periodista Miguel Torrão y se reunieron otros cuatro destinos gastronómicos de referencia además de Dénia: Burgos, Cambrils, Gran Canaria y Lanzarote. Cada ciudad presentó sus propias degustaciones y showcookings a cargo de chefs de renombre, mostrando la diversidad, la excelencia del producto local y las tradiciones culinarias que hacen de España un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa.

Presentación de Dénia en el evento / Ayuntamiento de Dénia

Durante el evento, los invitados pudieron disfrutar de una selección de vinos, saborear la esencia de la cocina española y participar en el sorteo de atractivos premios vinculados a experiencias gastronómicas.

Un acercamiento de la gastronomía española a Portugal

También se impartieron talleres para los profesionales asistentes, orientados a profundizar en productos, técnicas y propuestas de maridaje de los destinos populares.

Desde Saborea España y Turespaña señalan que lo que han querido es "acercar al público portugués la riqueza culinaria de España, desde las recetas de territorio hasta los productos con denominación de origen, y demostrar cómo la gastronomía es hoy motor de identidad, sostenibilidad y turismo de calidad”.