Precaución en Dénia ante el viento
Las fuertes rachas de viento que han superado lo esperado por la AEMET han provocado cierres y cambios en actividades de la ciudad
Ayer, 22 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alertó a la zona del litoral norte de Alicante, donde se encuentra la Marina Alta, de fuertes rachas de viento, estableciendo alerta amarilla desde las 12:00 hasta las 18:00.
Estas rachas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y en el Ayuntamiento de Dénia ya avisaron a la población para prevenir cualquier incidente de que quedaban prohibidas las quemas agrícolas y cualquier tipo de fuego o barbacoa en parques públicos.
También recomendaron evitar quemar restos agrícolas o encender fuego al aire libre, asegurar objetos o mobiliario que puedan ser desplazados por el viento, no estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Cierre de calles y cambios en eventos
Además, a causa del aumento de la velocidad del viento, superando lo estipulado por la AEMET, ha provocado que se cierren el Castillo, el parque Jaume I y Torecremada. La feria que había prevista para esta tarde se retrasará a las 18 horas si acaba el temporal.
