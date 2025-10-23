Precaución en Dénia ante el viento

Ayer, 22 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alertó a la zona del litoral norte de Alicante, donde se encuentra la Marina Alta, de fuertes rachas de viento, estableciendo alerta amarilla desde las 12:00 hasta las 18:00.

Estas rachas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y en el Ayuntamiento de Dénia ya avisaron a la población para prevenir cualquier incidente de que quedaban prohibidas las quemas agrícolas y cualquier tipo de fuego o barbacoa en parques públicos.

También recomendaron evitar quemar restos agrícolas o encender fuego al aire libre, asegurar objetos o mobiliario que puedan ser desplazados por el viento, no estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cierre de calles y cambios en eventos

Cierre de parques / Ayuntamiento de Dénia

Además, a causa del aumento de la velocidad del viento, superando lo estipulado por la AEMET, ha provocado que se cierren el Castillo, el parque Jaume I y Torecremada. La feria que había prevista para esta tarde se retrasará a las 18 horas si acaba el temporal.