Últimos finalistas de los Premios Clau El Verger

El próximo 24 de octubre se celebrará la entrega de premios de los Premios Clau de El Verger. Algunos de sus finalistas ya han sido presentados por el ayuntamiento en sus redes sociales, que optan a ganar los galardones cuyo objetivo es reconocer públicamente el esfuerzo, la innovación y el compromiso de quien contribuye al crecimiento y a la vitalidad del tejido empresarial local.

Según la Concejala de Comercio, Cristinal Escortell, " “los Premios Clave nacen con la voluntad de poner en valor el trabajo de nuestros comercios y empresas, visibilizar las iniciativas más innovadoras y reforzar el comercio de proximidad, que es una pieza clave del futuro de El Verger”.

El pasado lunes, 20 de octubre, ya se presentaron los tres primeros finalistas, de tres categorías diferentes: Óptima Benjamín, L'Aixovar y García Tormo Dental. El martes 21 presentó a los siguientes: Forn i Pastisseria Medina, L’Ambigú y Atmòsfera Sport, y el miércoles 22 acabó la lista definitiva de finalistas.

Últimos finalistas de la edición

En la categoría Premio Trayectoria de esta primera edición se ha presentado a Dolços Català. "Con dulzura, esfuerzo y trayectoria llena de sabor, Iñaki Català ha hecho de Dolços Català mucho más que una pastelería: un símbolo de cariño, tradición y buen hacer a nuestro pueblo", afirma el consistorio.

En la categoría de Premio Empresa Emprendedora, Alejandra Moda i Complements, dirigida por Alejandra Mora, ha sido presentada como una apuesta "por la creatividad, el buen gusto y el comercio local".

Además, su puesto como finalista le convierte en "un ejemplo de como el emprender también puede ser sinónimo de elegancia, esfuerzo y proximidad".

Por último, en la categoría Premio Comercio de Proximidad, Cati Vives "con talento, pasión y mucha creatividad, ha convertido Katy Estilistes en un referente del comercio de proximidad del municipio".

"Cada peinado es mucho más que un estilo: es un trocito de arte, dedicación y amor por lo que hace", reconoce el ayuntamiento.

Compromiso por el comercio local

Con esta primera edición, el Ayuntamiento del Verger reafirma su compromiso con el emprendimiento y el desarrollo económico local, impulsando iniciativas que inspiran y fortalecen la comunidad empresarial del municipio.

Todos estos finalistas pretenden mostrar el talento, la trayectoria y la innovación de las empresas y comercios del municipio, así como su contribución al desarrollo económico y social local.