Xàbia acoge la tercera parada de la Liga Autonómica de Skateboarding
Los días 24 y 25 de octubre la ciudad se llenará de acción y pruebas con premios económicos
El Skatepark de la plaza Portal del Clot de Xàbia será el escenario este fin de semana, 24 y 25 de octubre, de la III Parada de la Liga Autonómica de Skateboarding Street, una cita organizada por la Federación de Patinaje de la Comunitat Valenciana (FPCV) con la colaboración de la Regidoria de Joventut del Ajuntament de Xàbia, PlayJove, la Diputació d’Alacant, Active Xtreme y la Generalitat Valenciana.
A partir de las 10:00 horas, el público podrá disfrutar de una jornada llena de acción y talento sobre la tabla, con pruebas como el Game of Skate, dotado con 750 euros en premios, y el Cash4Tricks, que repartirá 300 euros entre las mejores maniobras del día.
Los mejores del sector
La competición reunirá a algunos de los mejores skaters de la Comunitat Valenciana, que demostrarán su técnica y creatividad en un entorno urbano único.
Desde la concejalía de Juventud se anima a todos los jóvenes y aficionados al skate a acercarse al Skatepark para disfrutar del espectáculo y apoyar este deporte urbano que cada vez cuenta con más seguidores en Xàbia.
