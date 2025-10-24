Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

15 años ayudando a la población extranjera de Dénia

El departamento de Relaciones Internacionales atiende a más de 2.000 personas al año

Atención a extranjeros por parte de Relaciones Internacionales

Atención a extranjeros por parte de Relaciones Internacionales / Ayuntamiento de Dénia

Redacción Levante-EMV

Dénia

El departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Dénia atiende anualmente de manera presencial más de 2.000 personas. Además, por teléfono o a través del correo electrónico, ayuda también en la población residente extranjera en sus trámites y relaciones con el ayuntamiento y otras administraciones públicas. Las consultas están relacionadas mayoritariamente con el empadronamiento, la información sobre NIE-TIE o el intercambio y los cursos de idiomas, pero también con el medio ambiente, el bienestar social, la educación, el urbanismo, cultura y seguridad ciudadana.

El servicio, que se puso en funcionamiento hace 15 años, está integrado en la Oficina de la Innovación y Creatividad, responsable de gestionar las actividades de Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, y se ubica en la calle del Hospital, 2 con una conexión interna directa a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC).

Ayuda en comunicación

El departamento colabora con el OAC atendiendo las personas extranjeras que acuden a la oficina y tienen dificultades para comunicarse porque no hablan español ni valenciano. En este caso se ofrece ayuda en inglés, francés y alemán para poder recibir la información sobre el empadronamiento, explicar los trámites que se tienen que hacer con el ayuntamiento o facilitar la comprensión sobre el funcionamiento de la administración pública. También se atienen llamadas y correos electrónicos en esas tres lenguas y se colabora en la traducción de textos del ayuntamiento a estos idiomas.

Uno de los proyectos más exitosos del departamento es el programa de intercambios lingüísticos Relaciónate y Aprende que empezó en 2009. Con la colaboración de la EOI Dénia y las asociaciones de extranjeros de la ciudad ha conseguido poner en contacto a miles de personas para aprender e intercambiar idiomas y culturas de manera gratuita.

Desde el departamento también se participa en acontecimientos nacionales e internacionales relacionados con la Ciudad Creativa de la Gastronomía, como asistencia a congresos, foros, ferias y proyectos europeos, dando a más apoyo al alcalde, Vicent Grimalt, y al concejal de Relaciones Internacionales, Raúl García de la Reina, cuando es necesario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents