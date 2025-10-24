15 años ayudando a la población extranjera de Dénia

El departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Dénia atiende anualmente de manera presencial más de 2.000 personas. Además, por teléfono o a través del correo electrónico, ayuda también en la población residente extranjera en sus trámites y relaciones con el ayuntamiento y otras administraciones públicas. Las consultas están relacionadas mayoritariamente con el empadronamiento, la información sobre NIE-TIE o el intercambio y los cursos de idiomas, pero también con el medio ambiente, el bienestar social, la educación, el urbanismo, cultura y seguridad ciudadana.

El servicio, que se puso en funcionamiento hace 15 años, está integrado en la Oficina de la Innovación y Creatividad, responsable de gestionar las actividades de Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, y se ubica en la calle del Hospital, 2 con una conexión interna directa a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC).

Ayuda en comunicación

El departamento colabora con el OAC atendiendo las personas extranjeras que acuden a la oficina y tienen dificultades para comunicarse porque no hablan español ni valenciano. En este caso se ofrece ayuda en inglés, francés y alemán para poder recibir la información sobre el empadronamiento, explicar los trámites que se tienen que hacer con el ayuntamiento o facilitar la comprensión sobre el funcionamiento de la administración pública. También se atienen llamadas y correos electrónicos en esas tres lenguas y se colabora en la traducción de textos del ayuntamiento a estos idiomas.

Uno de los proyectos más exitosos del departamento es el programa de intercambios lingüísticos Relaciónate y Aprende que empezó en 2009. Con la colaboración de la EOI Dénia y las asociaciones de extranjeros de la ciudad ha conseguido poner en contacto a miles de personas para aprender e intercambiar idiomas y culturas de manera gratuita.

Desde el departamento también se participa en acontecimientos nacionales e internacionales relacionados con la Ciudad Creativa de la Gastronomía, como asistencia a congresos, foros, ferias y proyectos europeos, dando a más apoyo al alcalde, Vicent Grimalt, y al concejal de Relaciones Internacionales, Raúl García de la Reina, cuando es necesario.