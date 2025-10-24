Las cámaras de videovigilancia de Calp esclarecen tres accidentes en su primer mes de funcionamiento
Dos accidentes de vehículos con fuga y otro de un patinete con un herido han podido ser resueltos gracias a este sistema
Las cámaras de videovigilancia instaladas para mejorar la seguridad y monitorizar el tráfico han esclarecido tres accidentes en su primer mes de funcionamiento. De este modo a través de las cámaras se ha resuelto una colisión con fuga entre un furgoneta y un camión, un accidente con un conductor de patinete herido y versiones contradictorias entre las partes y un accidente con fuga con tres vehículos implicados.
Hace un mes el ayuntamiento instaló una red de 16 cámaras de videovigilancia en las cinco principales vías del municipio. Se trata de la primera fase de un ambicioso plan de seguimiento y control de tráfico. Toda la información de las imágenes llega al centro de control de tráfico instalado en las dependencias de la Policía Local. El control y visionado de las cámaras corresponde a la Policía Local desde sus dependencias y para ello se ha asignado un agente a esta labor para lo que ha recibido la formación adecuada.
Una segunda fase prevista
La intención de las Concejalias de Seguridad Ciudadana e Informática es la de continuar con este proceso mediante la ejecución de una segunda fase en la que se ampliará la red de cámaras por otras zonas del municipio. El objetivo es reforzar la seguridad de Calp, monitorizar el tráfico y obtener herramientas de gestión de datos que analicen los niveles de afluencia de tráfico y transeúntes. Ya se ha asignado una partida de 100.000 euros para llevar a cabo la segunda fase de este proyecto.
