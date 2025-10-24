Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Náutico de Xàbia lanza la web oficial de su IV Regata de Vela Clásica

La plataforma digital ya está operativa con inscripciones abiertas y toda la información de la próxima edición, que se celebrará del 26 al 29 de junio de 2026

Foto de archivo de Regata Vela Clásica

Foto de archivo de Regata Vela Clásica / CN Xàbia

Redacción Levante-EMV

Xàbia

El Club Náutico de Xàbia ha anunciado las fechas oficiales de su IV Regata de Vela Clásica de la Comunitat Valenciana, que se celebrará del 26 al 29 de junio de 2026, y lo hace acompañado de un importante avance en comunicación: el lanzamiento de su nueva página web oficial, ya disponible, plenamente operativa, y con las inscripciones abiertas para que las tripulaciones y los armadores puedan tramitarla desde este mismo momento.

Esta plataforma digital ha sido diseñada específicamente para centralizar toda la información relacionada con la regata, que en su cuarta edición se consolida como una de las citas más destacadas del calendario náutico autonómico y nacional en la categoría de vela clásica.

Una plataforma sencilla y útil

La web permite, en primer lugar, formalizar la inscripción online de manera sencilla y directa. Asimismo, ofrece un espacio completo y actualizado con acceso a contenidos clave como los álbumes fotográficos del día, el programa de actividades, documentación técnica, listado de barcos participantes, medallero histórico de las ediciones anteriores y noticias actualizadas.

Esta iniciativa representa una decidida apuesta del Club Náutico de Xàbia por la digitalización e innovación, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la información, profesionalizar aún más la gestión del evento y fomentar la participación de embarcaciones tanto nacionales como internacionales.

La web se irá actualizando periódicamente con los principales hitos organizativos, así como con contenidos de interés para participantes, aficionados y medios de comunicación.

