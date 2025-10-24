Joventut Benitatxell crea un grupo de estudio

El conjunto Joventut Benitatxell ha creado un grupo de estudio para todos aquellos que "necesiten un espacio para estudiar y donde hacer trabajos y quieran poder hacer los deberes con amigos y amigas".

Se realizarán cuatro grupos de estudio reducidos enfocados en la etapa de la ESO. En ellos se trabajarán técnicas de estudio y se harán los deberes y trabajos en conjunto. Lo que se pretende es potenciar los hábitos de estudio y crear un sitio para concentrarse y compartir dudas entre iguales.

Sesiones disponibles para el grupo de estudio / Joventut Benitatxell

Información sobre el grupo

El grupo de estudio estará disponible a partir del diez de noviembre en la Plaza de les Pesqueres, 10 (bajando las escaleras). Habrá dos días con dos sesiones en cada uno para elegir: lunes y martes de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00.

Habrá un máximo de cinco personas por grupo y las plazas serán limitadas, dando prioridad a los estudiantes del Poble Nou de Benitatxell y después a los de Teulada Moraira.