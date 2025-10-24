Joventut Benitatxell crea un grupo de estudio
El espacio estará enfocado en la ESO y las plazas serán limitadas
El conjunto Joventut Benitatxell ha creado un grupo de estudio para todos aquellos que "necesiten un espacio para estudiar y donde hacer trabajos y quieran poder hacer los deberes con amigos y amigas".
Se realizarán cuatro grupos de estudio reducidos enfocados en la etapa de la ESO. En ellos se trabajarán técnicas de estudio y se harán los deberes y trabajos en conjunto. Lo que se pretende es potenciar los hábitos de estudio y crear un sitio para concentrarse y compartir dudas entre iguales.
Información sobre el grupo
El grupo de estudio estará disponible a partir del diez de noviembre en la Plaza de les Pesqueres, 10 (bajando las escaleras). Habrá dos días con dos sesiones en cada uno para elegir: lunes y martes de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00.
Habrá un máximo de cinco personas por grupo y las plazas serán limitadas, dando prioridad a los estudiantes del Poble Nou de Benitatxell y después a los de Teulada Moraira.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad
- Un incipiente temporal se traga la estrecha cala del Portet de Moraira
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia