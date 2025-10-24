Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedreguer toma medidas ante posibles apagones

El ayuntamiento ha instalado un grupo alternador en el recinto de la Policía Local

Alternador para tener un punto de luz garantizado

Mapi Casabán

Pedreguer

Tras el apagón del pasado 28 de abril, que marcó un antes y un después en el sector eléctrico y que alertó a la población sobre emergencias, otras amenazas de apagón han hecho que instituciones y habitantes empiecen a tomar medidas de prevención.

A las personas ya se les recomendó tener un kit de supervivencia con productos básicos en caso de estar en una situación de emergencia. Este requiere de la documentación básica como el DNI o la SIP, una linterna, manta térmica, ropa de abrigo, un silbato, un espejo de señalización, dinero en efectivo y llaves de casa.

Medidas por la seguridad

Es por esto que el Ayuntamiento de Pedreguer, desde la Concejalía de Industria, ha instalado un grupo alternador en la Policía Local. Así, en caso de un apagón general, el municipio podrá contar con un punto de luz garantizado para atender emergencias de salud y seguridad.

Según afirma el consistorio, esto supone "un paso más para hacer de Pedreguer un pueblo más preparado y seguro".

