Pedreguer toma medidas ante posibles apagones
El ayuntamiento ha instalado un grupo alternador en el recinto de la Policía Local
Tras el apagón del pasado 28 de abril, que marcó un antes y un después en el sector eléctrico y que alertó a la población sobre emergencias, otras amenazas de apagón han hecho que instituciones y habitantes empiecen a tomar medidas de prevención.
A las personas ya se les recomendó tener un kit de supervivencia con productos básicos en caso de estar en una situación de emergencia. Este requiere de la documentación básica como el DNI o la SIP, una linterna, manta térmica, ropa de abrigo, un silbato, un espejo de señalización, dinero en efectivo y llaves de casa.
Medidas por la seguridad
Es por esto que el Ayuntamiento de Pedreguer, desde la Concejalía de Industria, ha instalado un grupo alternador en la Policía Local. Así, en caso de un apagón general, el municipio podrá contar con un punto de luz garantizado para atender emergencias de salud y seguridad.
Según afirma el consistorio, esto supone "un paso más para hacer de Pedreguer un pueblo más preparado y seguro".
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad
- Un incipiente temporal se traga la estrecha cala del Portet de Moraira
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia