Terremoto en Castell de Castells

El municipio de Castell de Castells, en la comarca de la Marina Alta, ha registrado en la mañana de hoy un pequeño seísmo de 1,6 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha registrado a las 9:27 horas de esta mañana, con epicentro a 8 kilometros de profundidad, en una zona montañosa próxima a la carretera CV-752, que une las poblaciones de Tàrbena y Castell.

70 seísmos en Alicante

Se trata del quinto seísmo, superior a 1,5 grados de magnitud, que se registra en la comarca de la Marina Alta. Los anteriores tuvieron lugar en Ondara (12 abril), Els Poblets (1 octubre), litoral de Moraira (5 octubre) y Vall d'Alcala (12 octubre).

Por lo que respecta a la provincia de Alicante son 70 los movimientos registrados por el IGN en lo que llevamos de año.