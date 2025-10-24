Teulada Moraira supera el 95% de ocupación durante la temporada estival de 2025

Tras el estudio realizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teulada, delegada en Verónica Martínez, el municipio de Teulada Moraira ha alcanzado más del 95% de ocupación media durante la temporada de verano del año 2025.

Según los datos recopilados por la Tourist Info Teulada Moraira, los datos demuestran una tendencia positiva con incrementos en la ocupación durante varios meses consecutivos, a pesar de las fluctuaciones típicas del mercado turístico, teniendo en cuenta datos tanto en establecimientos hoteleros como en empresas gestoras de alquileres turísticos.

Media de ocupación en establecimientos hosteleros

Durante el mes de julio, el total es de 92% medio de ocupación. Del 1 al 15 de julio un 89%, del 16 al 31 de julio un 95%, y durante las fiestas patronales de Moraira un 92%. La estancia media ha sido mínimo un fin de semana y máximo 1 semana, siendo la tipología turística parejas o familias.

El mes de agosto alcanzó un 98,17% de ocupación media, con un 99% del 1 al 17 de agosto y un 97,33% del 18 al 31. La estancia media y el perfil de los visitantes se mantuvieron similares al mes de julio.

Por último, septiembre cerró con una ocupación media del 94,83%, con un 95% del 1 al 15 y un 94,67% del 16 al 30.

Media de ocupación en alquileres turísticos

En el mes de julio, las empresas gestoras registraron una ocupación media del 73,63%. La estancia media osciló entre una semana y un mes, con predominio del turismo familiar y de parejas.

El mes de agosto alcanzó una media del 87,88% de ocupación, con estancias de entre una semana y quince días, principalmente de familias.

En septiembre, la ocupación repuntó hasta el 92,38%, con estancias que variaron entre un fin de semana, una semana o quince días. El perfil predominante fue el de familias y parejas.

Visitas a espacios de interés turístico

En cuanto a los espacios culturales de Teulada Moraira, los informes detallan un notable incremento de visitas a los distintos espacios que a continuación se detallan:

Por una parte, el Centre d’Estudis Vicentins ha contabilizado un total de 627 visitas durante esta temporada estival, alcanzando su cifra mensual más alta en el mes de agosto con 288 visitas. Respecto a este espacio, cabe destacar que, desde su inauguración en mayo de 2018, hasta mediados de septiembre de 2025, el Centre d’Estudis Vicentins ha recibido 22.254 visitas.

Por otra parte, el Riurau ha contado con 68 visitas de personas con nacionalidad española, británica, alemana y francesa. Además, el Castillo de Moraira ha registrado casi 5.300 visitas de nacionalidades iguales a las que visitaron el Riurau.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Teulada, Verónica Martínez, ha destacado que “nuestro objetivo es seguir ofreciendo una experiencia turística de calidad, basada en la sostenibilidad, el respeto por el entorno y la autenticidad de Teulada Moraira. Apostamos por un modelo de turismo que preserve nuestra identidad y que permita a quienes nos visitan disfrutar de un destino único, donde la cultura, la tradición y la hospitalidad se dan la mano.”

Por su parte, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, señala que “los resultados de esta temporada son fruto de una estrategia turística sólida. Seguiremos impulsando políticas que favorezcan un turismo responsable, que dinamice la economía local y preserve siempre la esencia de Teulada Moraira.”