La Vall de Gallinera apuesta por la preservación del patrimonio histórico con la consolidación del Castell de Benissili

El Ayuntamiento de Vall de Gallinera coordinado con la Diputación de Alicante han realizado una serie de intervenciones destinadas a consolidar la estructura del Castell de Benissili, donde algunas partes estaban a punto de colapsar.

Las intervenciones que se han realizado durante los últimos años han consistido en la realización de excavaciones arqueológicas en las zonas donde se iba a intervenir con el fin de descubrir los niveles originales de las estructuras, y poder emprender la consolidación y reconstrucción de las estructuras proyectadas.

Consolidación de la entrada

También incluye el desmontaje de las escalas hechas de andamios de obra, que se habían quedado de intervenciones anteriores. Con el objetivo de dignificar el espacio donde se ha recuperado y consolidado la entrada al recinto fortificado; la recuperación de la senda que daba acceso a la entrada de la fortificación gracias a la construcción de un muro de piedra seca con peldaños y rampas y la reconstrucción parcial de un tramo de las murallas de la reliquia.

Por último, se hará una construcción de una estructura con un pavimento de madera, la reconstrucción de un tramo de la muralla de la reliquia, la reparación de la balsa y de la fuente que suministraba el agua y la realización de mejoras y mantenimiento en la “caseta de l'alemà”.

Una segunda fase

En una segunda fase, que será ejecutada por la Diputación, se continuará consolidando, mejorando accesos y recuperando partes del Castells que han quedado soterrados con una inversión valorada en 107.757,85€.

Con esta intervención el Ayuntamiento de Vall de Gallinera, gobernado por Gent por la Vall desde hace 3 legislaturas, continúa apostando por la dignificación del entorno rural en el ámbito de la preservación del patrimonio.