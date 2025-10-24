Xàbia celebra la Gala del Comercio y la Empresa 2025
El municipio premia el talento y el espíritu emprendedor local
Xàbia ha celebrado la Gala del Comercio y la Empresa 2025, un encuentro destinado a reconocer la trayectoria, la innovación y la dedicación del tejido comercial y empresarial del municipio. El acto, organizado por la Concejalía de Fomento Económico y Comercio y la Agencia AFIC-CREAMA, reunió a numerosos representantes del sector en una velada de reconocimiento y orgullo por la labor que desarrollan durante todo el año.
Durante la gala intervinieron la alcaldesa, Rosa Cardona, y el concejal de Actividades, Juanlu Cardona. Ambos destacaron el papel fundamental que desempeña el comercio local en la vida del municipio y su aportación al dinamismo económico y social de Xàbia. Rosa Cardona subrayó “la importancia de seguir apoyando aquellas iniciativas que impulsan nuestro tejido empresarial, que generan confianza, trabajo e identidad”.
Galardonados de esta edición
Los reconocimientos de esta edición fueron para Vives Electrodomésticos en la categoría de Trayectoria empresarial; El Riurau de la Seniola en Comercio/empresa sostenible; Esto no es una caja en Nuevo comercio/empresa y Alma de Baroa en Digitalización y nuevas tecnologías.
Los premios ponen en valor el esfuerzo, la constancia y la capacidad de adaptación de quienes, con su actividad, mantienen vivo el espíritu emprendedor y contribuyen a que Xàbia siga siendo un municipio próspero y activo.
