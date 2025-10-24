Xàbia impulsa un curso de formación en hostelería para jóvenes

El Ayuntamiento de Xàbia, a través de la Concejalía de Juventud y en colaboración con CREAMA, el programa Play Jove y la Asociación de Restauradores de Xàbia, ha presentado hoy en rueda de prensa un nuevo curso de formación básica en hostelería dirigido a jóvenes del municipio de entre 16 y 30 años.

La iniciativa, que se desarrollará del 10 de noviembre al 5 de diciembre, nace con el objetivo de ofrecer una formación práctica y rápida que facilite el acceso al mercado laboral de los jóvenes, al tiempo que responde a una demanda real del sector hostelero local, que cada vez tiene más dificultades para encontrar personal cualificado.

Durante la presentación, la concejala de Juventud, Raquel Violero, explicó que “este curso surge de la voluntad conjunta de Juventud y CREAMA por fomentar el empleo juvenil en Xàbia. Queríamos ofrecer a los jóvenes una formación útil, cercana y adaptada a las necesidades del sector, que les permitiera integrarse rápidamente en el entorno laboral del municipio”.

Cartel oficial del curso / Ayuntamiento de Xàbia

Curso con prácticas incluidas

El curso, de carácter básico y eminentemente práctico, se impartirá en horario de tarde, de 19 a 22 horas, y combinará formación teórica en las instalaciones de Play Jove con prácticas en el restaurante Malabrassa, que ha cedido su espacio para las sesiones presenciales.

La formación será impartida por Luisa Fernanda Murillo, profesional con una amplia trayectoria en el sector hostelero local, quien ya coordinó con éxito una experiencia similar en 2022. Entre los contenidos, los participantes aprenderán sobre servicio en sala, atención al cliente, preparación de bebidas, montaje y limpieza de mesas, y nociones básicas de barismo y coctelería, además de realizar visitas a establecimientos y encuentros con profesionales del sector.

El representante del programa Play Jove, Paco Alfaro, destacó que esta colaboración “no solo forma a jóvenes, sino que también les ofrece una oportunidad real de incorporarse al mundo laboral y de crecer personal y profesionalmente”.

Por su parte, Violero subrayó la intención del consistorio de dar continuidad al proyecto en futuras ediciones, con la meta de consolidarlo como una oferta formativa estable dentro del calendario municipal de Juventud. “La hostelería es uno de los motores económicos de Xàbia. Apostar por la formación de nuestros jóvenes en este ámbito es fer poble, apostar por su futuro y por la calidad de nuestro destino”, concluyó la concejala.