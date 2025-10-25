El IBI baja en Ondara frente a la negativa del ayuntamiento

A principios del mes de octubre el Partido Popular de Ondara propuso una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Su petición constituía bajar el impuesto en 2026 del 0,74% al 0,62% para los bienes inmuebles de naturaleza urbana y del 0,85% al 0,73% para bienes de naturaleza rústica.

Para el PP, esta iniciativa "responde a la necesidad de aliviar la carga fiscal de las familias ondarenses en un contexto económico marcado por el aumento del coste de la vida, el encarecimiento de la vivienda y la presión fiscal acumulada".

También añadieron que esta reducción del IBI no supondría un peligro la sostenibilidad financiera municipal, puesto que se podría compensar con una mejor gestión tributaria, el control del gasto y la subida de los valores catastrales derivados del crecimiento urbanístico de la localidad. También destacan que otros municipios de características similares han aplicado medidas parecidas en los últimos años, y que esta propuesta se alinea con una fiscalidad más progresiva y socialmente responsable.

El equipo de gobierno responde

Ante esta propuesta, el Partido Socialista, que gobierna en el municipio, ha querido transmitir a la ciudadanía su posición a través de un comunicado en redes sociales. "El PP siempre es el PP", declaran, "El IBI es un impuesto progresivo, es el más justo: quien más tiene, más paga. Bajar el tipo impositivo supone, por tanto, beneficiar también a las grandes propiedades y a las clases más pudientes".

Han afirmado que esta bajada en el impuesto supondría una pérdida de 430.000 euros en ingresos para el ayuntamiento y, en consecuencia, para los servicios públicos en forma de recorte en inversión, ayudas y políticas sociales.

Para la formación "no tiene sentido bajarle 30, 40 o 50 € a una familia, quitándole ayudas y servicios municipales, para bajarle 4.000 o 5.000 € a grandes superficies comerciales y personas y empresas con más de 5 propiedades". Añaden que esta medida sería una renuncia al bienestar colectivo y hacen referencia a las ayudas publicadas para el IBI.

"Queremos seguir avanzando en justicia social, en igualdad de oportunidades, en calidad de vida. Queremos una Ondara que cuide a su gente, que impulse el comercio local, que apueste por la educación, la cultura y el deporte. Y eso solo es posible con un modelo fiscal responsable, progresivo y solidario", concluyen.

La oposición gana frente al ayuntamiento

No obstante, a pesar de los esfuerzos de la formación socialista, después del pleno extraordinario celebrado el 23 de octubre, la propuesta del Partido Popular ha conseguido salir adelante con 5 votos suyos y 3 de Compromís frente a los 5 del PSPV-PSOE. Con esto, el PP afirma dar respuesta "a una reclamación ciudadana ampliamente compartida: que el IBI en Ondara es excesivo y necesita ser rebajado para aliviar la presión fiscal sobre los hogares".

También han querido agradecer a al grupo municipal de Compromís por su apoyo, que demuestra que "cuando se antepone el interés del pueblo, las etiquetas ideológicas dejan de ser una barrera". "Frente a quienes han tratado de dividir a la ciudadanía entre izquierdas y derechas, Compromís ha entendido que esta es una medida buena para Ondara, sin más".