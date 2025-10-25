Medidas del Día de Todos los Santos en Teulada

Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Teulada ha establecido un horario especial para la colocación de adornos florales en el cementerio municipal y ha puesto en marcha un servicio gratuito de autobús que conectará el casco urbano de Moraira con el cementerio.

Durante las últimas semanas, el consistorio ha llevado a cabo una actuación integral de mejora en las instalaciones del cementerio municipal. Entre las intervenciones realizadas destacan la reparación de grietas en los nichos, el repintado de barandillas y mobiliario urbano, la renovación de luminarias y diversas tareas de jardinería y mantenimiento general.

Así pues, con el fin de que los vecinos puedan planificar su visita y preparar con antelación los ramos en los nichos, se detallan a continuación los horarios de acceso y colocación de flores, así como el servicio especial de autobús.

Cartel oficial del horario y el transporte para el 1 de noviembre / Ayuntamiento de Teulada Moraira

Horarios de acceso y colocación de flores

Los días 30 y 31 de octubre, el cementerio permanecerá abierto de 09:00 a 19:30 horas para realizar labores de limpieza, arreglo y colocación de ramos.

El día 1 de noviembre, el horario de de apertura del cementerio será de 09:00 a 20:00 horas. Se recuerda también que, durante este día, el horario destinado únicamente a retocar o colocar ramos previamente preparados será de 09:00 a 12:00 horas.

Cabe señalar que las flores deberán colocarse exclusivamente en los búcaros o floreros pegados al nicho correspondiente. Podrán mantenerse con agua o ser artificiales, pero no se permitirá el uso de macetas con tierra, turba o materiales similares. En caso de incumplimiento, el personal de mantenimiento encargado del cementerio procederá a su retirada.

Servicio especial de autobús

Como cada año, se habilita un servicio especial de transporte gratuito desde el núcleo urbano de Moraira hasta el cementerio municipal los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

La parada estará ubicada en la prolongación de la Avenida de Madrid, junto al Espai La Senieta, y los horarios serán los siguientes:

Mañanas: salida desde Moraira a las 11:00 h. y regreso desde el cementerio a las 13:30 h.

Tardes: salida desde Moraira a las 15:30 h. y regreso desde el cementerio a las 18:00 h.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Teulada pretende facilitar el acceso y la movilidad de los vecinos en unos días de especial significado, garantizando el buen estado y la comodidad de las instalaciones municipales.