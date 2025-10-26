Concienciación sobre el medio ambiente, los residuos y la vida del barrio: así trabaja un colegio de Xàbia

El alumnado de primer y segundo ciclo del CEIP Port de Xàbia tuvo la oportunidad de visitar la zona portuaria de Xàbia de la mano de Amadeu Ros y Rafael Serrat, patrón Mayor y Presidente de la Cofradía de Pescadores y el pósito de Xàbia.

Los alumnos en la excursión al puerto / CEIP Port de Xàbia

"La cofradía nos llamó para que los alumnos pudieran ver toda la suciedad que llega al mar", indica una profesora del colegio. En el centro están comprometidos con el cuidado del medio ambiente y realizan separación de residuos: en cada clase tienen cuatro papeleras donde echan la basura correspondiente y a última hora de la mañana se sacan al pasillo. Tres alumnos encargados recogen esos residuos y los llevan a los contenedores más grandes y ven cómo funciona la separación.

"No lo llamamos reciclaje porque ese es otro concepto, para nosotros es separación de residuos y así se lo transmitimos a los alumnos y las alumnas", cuenta la docente. Para ellos es muy importante que los menores sepan de la importancia de separar para proteger el medio ambiente y nuestro planeta.

Sistema de separación de residuos / CEIP Port de Xàbia

Concienciación sobre la contaminación marina

Esta iniciativa es la primera vez que se hace desde 1991, y parte directamente de los pescadores profesionales de Xàbia, que han querido asumir la responsabilidad de mejorar el estado de nuestro entorno marino. Tal como ha recordado Amadeu, lo más importante es aprender de los errores y actuar para hacer del mar un espacio sostenible, donde podamos continuar pescando, trabajando y disfrutando de un ecosistema vivo y equilibrado.

Esta excursión, por tanto, "les ha servido para ver cómo incluso haciendo las cosas bien siempre hay problemas y, en este caso derivan en el mar". En la visita pudieron ver desde sillas de plástico hasta ruedas de camión, cosa que sorprendió al alumnado y les hizo preguntarse cómo podrían haber llegado hasta allí.

Huerto del colegio, donde hacen su propio compost / CEIP Port de Xàbia

Además, los mismos alumnos del centro también hacen actividades con la empresa Ecomar, recogiendo residuos del mar dos veces al año y tienen su propio huerto donde crean el compost a partir del material orgánico que se tira en las aulas.

Sensibilización del barrio

La ciudad de Xàbia está dividida en tres barrios, y el CEIP Port de Xàbia se encuentra en el barrio del puerto por lo que desde el colegio intentan relacionar el máximo número de actividades posibles con las instalaciones portuarias.

Otras de las iniciativas que lleva el centro va junto a la Asociación de Comerciantes de Xàbia, que el año pasado les invitó a participar en una feria solidaria y este año les han vuelto a invitar o con la Planta de Reciclaje de El Campello, donde van a observar cómo funciona.

Desde el centro indican que "el feedback por parte de los alumnos es muy bueno", ya que están acostumbrados a sacarlos del aula y a que experimenten vivencias por sí mismos. "A veces pueden estar en una clase y que les llamen para ir a algún sitio y la clase se interrumpe para no perder la oportunidad de que aprendan algo nuevo".

La mentalidad que tienen es clara, para el centro es fundamental que los pequeños y pequeñas sepan de dónde vienen y dónde viven, por eso quieren acercarles a los lugares más cercanos posibles con la intención de que pongan en práctica aquello que aprenden en clase.

"Para ellos es normal salir y hacer actividades para aprender lo que les enseñan en el colegio en materia del barrio". Desde este colegio de la ciudad lo tienen claro: aunque sean un centro pequeño quieren hacer cosas grandes y que los alumnos sean partícipes.