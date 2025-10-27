Calp anuncia los ganadores del X Concurso de Pintura al Aire Libre
Además de los premiados, también han recibido galardones los mejores artistas locales de dos categorías
El Ayuntamiento de Calp ha dado a conocer a los ganadores del X Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita artística ya consolidada en el calendario cultural del municipio que el pasado sábado reunió en las calles del centro histórico a numerosos participantes de diferentes edades y procedencias.
El certamen, organizado por la Concejalía de Cultura, tiene como objetivo promover la creatividad pictórica en el entorno urbano y natural del municipio, así como apoyar a los artistas locales y fomentar el arte entre la población más joven.
Ganadores y ganadoras
En esta décima edición se han establecido varias categorías: adultos, infantil y juvenil y los premiados han sido los siguientes: en la categoría de adultos ha ganado Jessica González Prados, en la infantil Mykhailo Trukhachev y en la juvenil Laura Aparicio Caballero. Además, en la categoría a Mejor artista local adulto ha ganado Jesús Rondón Corro y en la local infantil Marina Linares Kolesnikova.
Este año ha destacado el alto nivel artístico de las obras presentadas y la participación, tanto de vecinos como de visitantes, que se acercaron a disfrutar del ambiente cultural generado durante la jornada del concurso que fue amenizado por la banda de música.
Las obras galardonadas podrán verse próximamente en una exposición organizada por el ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad
- Un incipiente temporal se traga la estrecha cala del Portet de Moraira
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia
- Lo de siempre en Dénia: un lago en la Marineta Cassiana y hondonadas urbanas y caminos, anegados y cerrados