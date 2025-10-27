Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calp anuncia los ganadores del X Concurso de Pintura al Aire Libre

Además de los premiados, también han recibido galardones los mejores artistas locales de dos categorías

Jessica González Prados, ganadora adulta

Jessica González Prados, ganadora adulta / Ayuntamiento de Calp

Redacción Levante-EMV

Calp

El Ayuntamiento de Calp ha dado a conocer a los ganadores del X Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita artística ya consolidada en el calendario cultural del municipio que el pasado sábado reunió en las calles del centro histórico a numerosos participantes de diferentes edades y procedencias.

El certamen, organizado por la Concejalía de Cultura, tiene como objetivo promover la creatividad pictórica en el entorno urbano y natural del municipio, así como apoyar a los artistas locales y fomentar el arte entre la población más joven.

Ganadores y ganadoras

En esta décima edición se han establecido varias categorías: adultos, infantil y juvenil y los premiados han sido los siguientes: en la categoría de adultos ha ganado Jessica González Prados, en la infantil Mykhailo Trukhachev y en la juvenil Laura Aparicio Caballero. Además, en la categoría a Mejor artista local adulto ha ganado Jesús Rondón Corro y en la local infantil Marina Linares Kolesnikova.

Mykhailo Trukhachev, ganador infantil

Mykhailo Trukhachev, ganador infantil / Ayuntamiento de Calp

Este año ha destacado el alto nivel artístico de las obras presentadas y la participación, tanto de vecinos como de visitantes, que se acercaron a disfrutar del ambiente cultural generado durante la jornada del concurso que fue amenizado por la banda de música.

Laura Aparicio Caballero, ganadora juvenil

Laura Aparicio Caballero, ganadora juvenil / Ayuntamiento de Calp

Las obras galardonadas podrán verse próximamente en una exposición organizada por el ayuntamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents