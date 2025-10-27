Calp anuncia los ganadores del X Concurso de Pintura al Aire Libre

El Ayuntamiento de Calp ha dado a conocer a los ganadores del X Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita artística ya consolidada en el calendario cultural del municipio que el pasado sábado reunió en las calles del centro histórico a numerosos participantes de diferentes edades y procedencias.

El certamen, organizado por la Concejalía de Cultura, tiene como objetivo promover la creatividad pictórica en el entorno urbano y natural del municipio, así como apoyar a los artistas locales y fomentar el arte entre la población más joven.

Ganadores y ganadoras

En esta décima edición se han establecido varias categorías: adultos, infantil y juvenil y los premiados han sido los siguientes: en la categoría de adultos ha ganado Jessica González Prados, en la infantil Mykhailo Trukhachev y en la juvenil Laura Aparicio Caballero. Además, en la categoría a Mejor artista local adulto ha ganado Jesús Rondón Corro y en la local infantil Marina Linares Kolesnikova.

Mykhailo Trukhachev, ganador infantil / Ayuntamiento de Calp

Este año ha destacado el alto nivel artístico de las obras presentadas y la participación, tanto de vecinos como de visitantes, que se acercaron a disfrutar del ambiente cultural generado durante la jornada del concurso que fue amenizado por la banda de música.

Laura Aparicio Caballero, ganadora juvenil / Ayuntamiento de Calp

Las obras galardonadas podrán verse próximamente en una exposición organizada por el ayuntamiento.