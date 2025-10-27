Calp rendirá homenaje a las víctimas de la dana
El consistorio quiere recordar a las víctimas y afectados aunque sea desde la distancia
El próximo 29 de octubre se cumplirá un año desde que las riadas arrasaron 89 pueblos de la provincia de Valencia, más las pedanías de la propia ciudad capital. 229 personas murieron ese día y son muchos los ayuntamientos de pueblos afectados los que van a homenajearles a ellas y a los afectados.
Pero no solo se va a rendir homenaje a las víctimas desde la propia provincia, ya que en la ciudad alicantina de Calp también va a hacer su propio acto en honor a aquellas personas que perdieron la vida hace un año.
Homenaje al piano
El Ayuntamiento de Calp ha organizado un concierto de piano a cargo de Alba Sansano, "con motivo del primer aniversario de la tragedia". El acto será el propio miércoles 29 de octubre a las 20:00 en la plaza de la Villa.
Además del concierto, se guardarán 229 segundos de silencio por las 229 víctimas mortales, en su recuerdo, y se hará una lectura de poemas e intervenciones institucionales.
