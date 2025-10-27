Dos días, dos incendios y dos heridos

El pasado viernes y sábado, 24 y 25 de octubre, Moraira y Dénia tuvieron que ser asistidas por los bomberos debido a dos incendios en instalaciones privadas. En uno de los casos resultaron dos heridos que tuvieron que ser atendidos por el SAMU.

Moraira

El 24 de octubre a las 15:36, los bomberos recibieron un aviso de un incendio en el garaje de un establecimiento. Los parques de Benissa y Dénia fueron los encargados de esta operación que duró hasta las 10:58 del día siguiente, 25 de octubre.

El fuego no afectó a ningún vehículo, ya que el garaje se utilizaba como almacén de enseres. Se desconoce el origen del fuego. Solo hubo daños materiales y, afortunadamente, no hubo ningún herido.

Incendio en un garaje de Moraira / Bomberos Alicante

Dénia

Por otra parte, en la Calle Moixent de Dénia se incendió un cuadro de contadores de un edificio. Se avisó a los bomberos a las 11:04 y el incendio se dio por extinguido a las 12:31.

El fuego se inició en el cuadro de contadores del portal del edificio, del que, según la persona que dio la voz de alerta "salía mucho humo" y "muchos vecinos no podían salir por la escalera, debido a que estaba inundada de humo". Se añadió que había incluso un vecino atrapado en un balcón.

Tras la llegada de los bomberos del Parque de Dénia, se pudo evacuar al vecino confinado en la terraza y a las 11:40 se dio el incendio por controlado, aunque dos personas resultaron heridas por inhalación de humo y fueron atendidas por el SAMU.

Los medios usados fueron una Unidad de Mando y Jefatura con sargento, una autoescalera AEA con un bombero y una Bomba Urbana Pesada, BUP, con cinco bomberos.