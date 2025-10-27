Entrega de los I Premis Clau de El Verger

El pasado 24 de octubre, la Casa de Cultura de El Verger acogió la primera edición de los Premis Clau El Verger, impulsados por la Concejalía de Comercio con el objetivo de reconocer la trayectoria, la innovación y la aportación del municipio de sus comercios y empresas locales.

El acto reunió a los representantes del tejido empresarial y comercial del municipio, miembros de la corporación municipal y público en general, en un ambiente de celebración y de orgullo por el dinamismo del comercio local.

El Ayuntamiento de El Verger estuvo durante toda la semana presentando en redes sociales a los finalistas de cada categoría y durante la ceremonia se proyectaron estas entrevistas y se reconoció a los ganadores. El Premio Trayectoria lo ganó Óptica Benjamín (Bejamín Almiñana); el Premio Empresa Emprendedora fue para L'Ambigú (Juan José Pérez) y el Premio Comercio de Proximidad lo recibió Atmòsfera Sport (Júlia Mas).

Bejamín Almiñana, ganador al Premio Trayectoria / INMA ARABI FOTOGRAFIA

Los ganadores recibieron los premios de parte del alcalde, Basili Salort; la Concejala de Comercio, Promoción Económica y Fomento del Trabajo, Cristina Escortell y el presidente de COVER, Salvador Mullor.

El comercio local como centro de los premios

“Los Premis Clau no solo son un reconocimiento, sino también una manera de recordar que cada negocio es esencial para la vida económica y social de nuestro pueblo. Gracias para apostar por el comercio local y para hacer que comprar y consumir al Verger sea siempre una experiencia de calidad y proximidad", destacó Escortell.

Juan José Pérez, ganador al Premio Empresa Emprendedora / INMA ARABI FOTOGRAFIA

Por su parte, el alcalde subrayó la importancia del comercio como motor económico y social del municipio: “Estos premios reconocen el esfuerzo, la inventiva y la pasión, no solo de los y las finalistas y ganadores y ganadoras, sino de todas y todos aquellos que abren la persiana, cargan la furgoneta de herramientas o ponen en marcha a deshora su ordenador para sacar cuentas y hacer facturas. Sois una parte imprescindible del Verger. El ayuntamiento seguirá como hasta ahora apoyando para que nuestras empresas y comercios sean el latido de todo un pueblo".

Un jurado completo

El jurado de esta primera edición ha estado formado por la gerente de CREAMA, Rosario Donderis; la presidenta de Jovempa Marina Alta, Carolina Vallés; el coordinador del área de empresas de CREAMA, Javier Ribes; el ADL del Verger, Àngel Mateo; el presidente de COVER (Comercio de El Verger), Salvador Mullor y el director de BNI Marina Alta, Juan Pablo Signes.

Júlia Mas, ganadora al Premio Comercio de Proximidad / INMA ARABI FOTOGRAFIA

El acto finalizó con la tradicional foto de grupo de los premiados junto a las autoridades locales y un coctel de celebración, donde los participantes y asistentes compartieron impresiones sobre el presente y el futuro del comercio del municipio.

Con estos premios, el Ayuntamiento de El Verger reafirma su compromiso con el emprendimiento, la innovación y el comercio de proximidad, destacando el valor de las personas que, día a día, "hacen crecer la economía local y dan vida a las calles del pueblo".