El litoral de la Marina Alta vuelve a “temblar”

El litoral de la comarca de la Marina Alta ha registrado, en la mañana de hoy lunes 27 de octubre, un seísmo de 2,0 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha localizado, a las 8:23 horas, entre la costa de Moraira y la urbanización la Cima del Sol, al sureste del casco urbano del Poble Nou de Benitatxell y a una profundidad de 40 kilómetros.

Dos seísmos en un día

Este es el tercer seísmo que se registra en el litoral alicantino, ya que ayer domingo se registraron otros dos, a las 17:24 horas, frente al litoral de Benidorm de 2,2 grados de magnitud y a las 18:02 horas frente a la ciudad de Alicante de 2,4 grados.