Nuevo seísmo en la Marina Alta
Se trata del segundo seísmo del municipio en lo que llevamos de año
Rafa Jover
La Vall d'Alcalà
El municipio de La Vall d'Alcalà (Alcalà de la Jovada), en la comarca de la Marina Alta, registro el segundo seísmo del 24 de octubre en la comarca, tras el registrado por la mañana en Castell de Castells, según informo el Instituto Geográfico Nacional.
Hasta 14 km de profundidad
El movimiento sísmico tuvo lugar a las 20:31 horas con una magnitud de 1,6 grados en la escala Richter y con epicentro a 14 kilometros de profundidad.
Este segundo seísmo se localizó en una zona comprendida entre la carretera CV-712 y el Ato de Tarrenyes y también es el segundo seísmo que registra el municipio de La Vall d'Alcalà en este año. El anterior tuvo lugar el pasado 12 de octubre, con una magnitud de 1,6 grados.
