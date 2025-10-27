Todos los Santos en Benitatxell: horario especial en el cementerio, música en vivo y actividades para la infancia

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ultima los detalles para que el cementerio municipal luzca para acoger la festividad de Todos los Santos. La principal mejora de este año es la demolición y reconstrucción de un módulo de nichos en el grupo norte nuevo, actuación que se ha llevado a cabo gracias al Plan +Cerca 2022 de la Diputación de Alicante. Los trabajos los llevó a cabo entre los meses de enero y mayo la compañía Vías y Obras Aitana con un presupuesto de licitación de 120.258,34 euros.

Mejoras en los nichos del cementerio / Ayuntamiento de Benitatxell

Además, a lo largo de los últimos días, los servicios municipales están realizando tareas de mantenimiento, pintura y jardinería interior y exterior. Durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, el recinto tendrá un horario ampliado de 7.30 a 20.00 horas. Como todos los años, se montarán dispositivos policiales durante los días de mayor afluencia para la regulación de tráfico, vigilancia e información. También se limitará la velocidad y se aumentarán las plazas de parking para personas con movilidad reducida.

Actividades terroríficas para la infancia

Los más pequeños y pequeñas tendrán su espacio en la celebración de esta festividad con varias actividades. Los relatos más terroríficos llegarán a la Biblioteca Municipal con 'Espanta la por' el miércoles 29 de octubre. A las 18.00h habrá una sesión de historias de miedo para niños y niñas, y a las 20.00h será el turno de jóvenes y adultos. Las personas interesadas en contar alguna historia pueden ponerse en contacto con Joventut Benitatxell ( joventut@elpoblenoudebenitatxell.com )

Cartel oficial de "Espanta la por" / Ayuntamiento de Benitatxell

El jueves 30 de octubre, a las 18.00h, la Biblioteca acogerá la actividad ‘Un sombrero para la noche’, una experiencia de estimulación sensorial con luz negra para descubrir los secretos que guarda la noche. Las inscripciones se pueden realizar a través del correo de la biblioteca ( biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.com ) o por el WhatsApp al 628 436 159.

Cartel oficial de "Un sombrero para la noche" / Ayuntamiento de Benitatxell

Como colofón a los actos infantiles por Todos los Santos, el viernes 31 de octubre se celebrará la Noche de las Almas con un pasacalle de disfraces amenizada por la Bandeta de la Escuela de Música y, a continuación, habrá túnel del terror, animación e hinchables en la calle Llebeig. El pasacalle se iniciará en el ayuntamiento.

Cartel de la "Nit de les ànimes" / Ayuntamiento de Benitatxell

Música por Todos Sants

Después de la exitosa experiencia de los últimos años, en la que los vecinos y vecinas han acogido de buen grado la ambientación musical en el cementerio, este año se vuelve a repetir la iniciativa. Así, el 1 de noviembre, día de Todos Sants, el dúo de violines compuesto por Lucia Cholbi y Raúl Capella, de l’Aljub Music, tocará música en directo a partir de las 11.30h para conmemorar esta fiesta solemne para todos los difuntos.