El Taller de Empleo de CREAMA organiza una ruta guiada por Teulada Moraira

Este viernes día 24 de octubre fue el acto de presentación de la ruta dinamizada por la alumna en prácticas del Taller de Empleo Marina Alta XIV de CREAMA, al que acudieron Pilar Vidal Oller, delegada de Creama y concejala de Fomento, Empleo, Comercio y PYMES; Verónica Martínez Linares, concejala de Turismo y Gemma García Vidal como ADL de Teulada Moraira, donde pudieron ver de primera mano el trabajo que el alumnado está realizando con la finalidad de fomentar y adaptar las rutas de la comarca a colectivos con necesidades especiales.

Con esta iniciativa se pretende poner en valor el atractivo turístico de la población de Teulada Moraira y visibilizar el trabajo que desde CREAMA, a través de proyectos de formación como el Taller de Empleo Marina Alta XIV, financiado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo mediante el servicio LABORA – Servicio Valenciano de Empleo y Formación, sigue apostando por mejorar la empleabilidad de las personas en la comarca.

Programación de las rutas

Desde CREAMA se han programado unas rutas los últimos viernes de cada mes hasta febrero del 2026, serán dinamizadas por el alumnado en prácticas del Taller de Empleo Marina Alta XIV, en la especialidad de Dinamización comunitaria.

Las rutas tienen una duración aproximada de 1,5h, guiando al visitante por un recorrido en el que podrán disfrutar de lugares tan emblemáticos de Teulada Moraira como la Marjal del Senillar, el Castillo, el Club náutico, Barrio de Pescadores y el Mirador del Portixol.

El recorrido comenzará a las 10:00 en la oficina de Turismo de Teulada Moraira, los días 28 de noviembre, 19 de diciembre, 30 de enero y 20 de febrero. Es necesaria la reserva a través del teléfono 965745168.