Taller de RCP en Dénia

El taller de Reanimación Cardiopulmonar y Maniobra de Heimlich para adultos, niños y bebés, se realizará el próximo miércoles 12 de noviembre, a las 18 horas, en las instalaciones del Puerto Deportivo y Turístico Marina Dénia.

La participación en estos talleres es totalmente gratuita, con un aforo para 30 personas. El taller será impartido por la doctora Antonia Ivars, que forma parte del equipo de pediatría del Hospital San Carlos.

Cartel oficial del taller / Marina Dénia

Concienciación sobre las técnicas de reanimación

El principal objetivo de estos talleres es instruir a la mayor población posible en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica en adultos y niños y en cómo saber hacer correctamente la maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento, tanto en adultos como en niños y bebés.

Ambas técnicas básicas pueden llegar a salvar la vida de una persona. El taller está dirigido a todo tipo de personas que quiera tener unos conocimientos básicos ante unas situaciones tan comprometidas y difíciles.