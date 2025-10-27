Taller de RCP en Dénia
Los talleres son gratuitos y tienen como objetivo formar para salvar vidas
El taller de Reanimación Cardiopulmonar y Maniobra de Heimlich para adultos, niños y bebés, se realizará el próximo miércoles 12 de noviembre, a las 18 horas, en las instalaciones del Puerto Deportivo y Turístico Marina Dénia.
La participación en estos talleres es totalmente gratuita, con un aforo para 30 personas. El taller será impartido por la doctora Antonia Ivars, que forma parte del equipo de pediatría del Hospital San Carlos.
Concienciación sobre las técnicas de reanimación
El principal objetivo de estos talleres es instruir a la mayor población posible en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica en adultos y niños y en cómo saber hacer correctamente la maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento, tanto en adultos como en niños y bebés.
Ambas técnicas básicas pueden llegar a salvar la vida de una persona. El taller está dirigido a todo tipo de personas que quiera tener unos conocimientos básicos ante unas situaciones tan comprometidas y difíciles.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad
- Un incipiente temporal se traga la estrecha cala del Portet de Moraira
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia
- Lo de siempre en Dénia: un lago en la Marineta Cassiana y hondonadas urbanas y caminos, anegados y cerrados