Alcalalí cuenta con un nuevo contenedor para la recogida de ropa

El Consorci Mare, entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa junto a El Campello, sigue ampliando su nuevo servicio de recogida de textil usado. Se han implantado 21 nuevos contenedores, y uno de ellos se encuentra en la localidad de Alcalalí, en la Marina Alta.

Desde el ayuntamiento de la ciudad afirman que "quieren fomentar el reciclaje y la reutilización del textil usado" y añaden que "es importante que al depositar el textil al contenedor se haga en bolsas de plástico cerradas".

Forma correcta de separar

Todos los residuos hechos de textil deben depositarse en el contenedor de textil: se acepta ropa, ropa interior, calzado, pero también menaje del hogar, peluches o trapos de limpieza. Aunque estén en mal estado, los residuos tendrán una segunda vida: en plantas especializadas se seleccionan los residuos aptos para su reutilización y los que no se destinan al reciclaje, para fabricar mopas, rellenos de colchones o aislante para la construcción.

“El textil es un problema grave ambiental y económico en el que Consorcio y municipios debemos trabajar unidos, por esta razón estamos implantando un servicio de recogida de textil para mejorar la separación”, ha declarado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate.

Un paso más

El consistorio apunta que, en breve, se firmará un convenio de colaboración con Consorci Mare para la implantación, gestión, explotación y mantenimiento, de forma temporal, del servicio de recogida de residuos textiles y aceite vegetal usado durante un periodo máximo de un año.